Gabriel gerçeği açıkladı: Raphinha dinlenmek istemedi, yanlış anlaşıldı

Brezilya Milli Takımı'ndaki bazı çevrelerde Raphinha'nın sert eleştirilere maruz kaldığı bir dönemde, takım arkadaşı Gabriel Magalhaes onu güçlü bir şekilde savunmak için ortaya çıktı ve noktaları yerine koyarak, Barcelonalı yıldızın milli takıma dinlenmeye değil, öğrenmeye ve mücadele etmeye geldiğini, söylediklerinin ise tamamen yanlış anlaşıldığını vurguladı.

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Brezilya Milli Takımı'nın iki hazırlık maçı oynayacağı Singapur'daki kampında düzenlenen basın toplantısında, Arsenal'in 28 yaşındaki stoperi, Raphinha'nın sakatlıklardan kaçınmak için teknik direktör Carlo Ancelotti'den talep ettiği oynama süresine ilişkin bazı önemli soruları yanıtlamak zorunda kaldı.

Raphinha, Barcelona ile 2030 yılına kadar geçerli olan sözleşme yenileme günündeki açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı. Şöyle demişti: "Milli takım teknik direktörü oynama süremi nasıl yöneteceğini biliyor, konuştuk, henüz fiziksel olarak tam formda olmadığımı biliyor. Barcelona taraftarlarından bu konuda endişelenmemelerini rica ediyorum."

Barcelona'nın forveti, Carlo Ancelotti yönetiminde maçların ardından sık sık tekrarlanan sakatlıkları nedeniyle kulüp içinde hâkim olan endişeye işaret ediyordu. Bu durum, söz konusu sorunun nedenlerinin incelenmesini ve oyuncuyu sürekli yorgunluktan koruyacak bir çözüm bulunmasını gerektiriyor.

"Onu yanlış anladılar"

Raphinha'nın açıklamaları yorumlara kapı araladı ve bazıları onun milli takım pahasına dinlenmek istediğini düşündü; bu, Gabriel'in tamamen reddettiği bir görüştü.

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Geçmişte Brezilya forması giyerken kendisi de sakatlıklar yaşayan Gabriel, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Raphinha'nın Brezilya Milli Takımı'na olan bağlılığından en ufak bir şüphe duymadığını söyledi.

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Şunları ekledi: "Biz üst düzey oyuncularız ve tek istediğimiz oynamak. Birçok kişinin Raphinha'nın söylediklerini yanlış anladığını düşünüyorum. Biz insanız ve bazen, zihinsel açıdan dahi olmak üzere, dinlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Avrupa'da her iki ya da üç günde bir oynuyoruz ve çok sayıda maç var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Milli takıma katıldığımızda, buradaki zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek ve bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Ancak birçok kişi bazı açıklamaları yanlış anlıyor ve Raphinha'nın başına gelen de buydu. Takım içinde, söylediklerinden onun dinlenmeye geldiği ya da buna benzer bir şey anlamadık. Milli takıma olan adanmışlığını çok iyi biliyoruz, bağlılığı örnek niteliğinde ve bizim için örnek bir oyuncu."

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Örnek alınacak bir model

Gabriel bu sözlerle tartışmaya nokta koydu ve Raphinha'nın soyunma odasında gerek bağlılık, gerek profesyonellik, gerekse öğrenme isteği bakımından örnek alınacak bir model olarak görüldüğünü vurguladı.

Avrupa'daki oyuncuların muazzam bir baskı altında yaşadığını, her iki ya da üç günde bir maç oynadıklarını ve farklı turnuvalar arasında mekik dokuduklarını belirten Gabriel, bunun oynama süresinin yönetilmesinden söz etmeyi doğal ve gerekli bir mesele hâline getirdiğini, sorumluluktan kaçmak olmadığını ifade etti.

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Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nın Raphinha'nın değerini çok iyi bildiğini, onu yalnızca bir oyuncu olarak değil, fiziksel olarak tam formda olmadığı zamanlarda bile daima en iyisini sunmaya çalışan, grup içinde lider bir kişilik olarak gördüğünü ekledi.

Copa America'ya hazırlık

Gabriel ayrıca takımın mevcut durumu hakkında da konuştu. Takım, Singapur'da iki hazırlık maçı oynayacak: cumartesi günü ev sahibi ülkeye karşı ve 17 Kasım'da Japonya'ya karşı.

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Arsenal'in savunmacısı şöyle konuştu: "Kupa kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ama iyi hazırlanmalı, her maçı kazanmalı ve Copa America turnuvasına hazır olmalıyız."

Gabriel, bu hazırlık maçlarının teknik direktör Ancelotti için bazı fikirleri denemek, yeni oyunculara fırsat vermek ve kıta kupası için rekabet edebilecek bir takım kurmak adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor.

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Bu güçlü savunmasıyla Gabriel, yalnızca Arsenal'de sert bir savunmacı olmadığını, aynı zamanda milli takımda itibarları zedelendiğinde arkadaşlarını nasıl koruyacağını bilen vefalı bir takım arkadaşı olduğunu da kanıtladı ve Brezilya Milli Takımı'nın birliğinin, geçici bir açıklamaya yönelik herhangi bir yanlış yorumdan daha güçlü olduğunu teyit etti.