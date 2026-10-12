Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Özbekistan temsilcisi Neftçi arasındaki AFC Elit Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesi, pazartesi akşamı, başkent Riyad'da yaşanan güvenlik gelişmeleri nedeniyle belirlenen saatinden yaklaşık bir saat gecikmeyle başladı. Asya Futbol Konfederasyonu, durumun istikrara kavuşmasının ardından karşılaşmanın oynanmasına izin verdi.

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Suudi Arabistan'da yayın yapan "Al Riyadiyah" gazetesi, gecikmenin koalisyon güçleri sözcüsünün Riyad'a doğru atılan bir balistik füzenin tespit edilip imha edildiğini açıklamasıyla aynı zamana denk geldiğini ve bunun yürürlükteki prosedürler çerçevesinde müdahale edilmesini gerektirdiğini aktardı. Bu sırada taraftarlar ve futbolcular, maçın başlaması için "Al Awwal Park" Stadı içinde bulunuyordu.

Asya Futbol Konfederasyonu gecikmenin ardından maçın başlamasına izin verdi

Güvenlik durumunun istikrara kavuştuğunun teyit edilmesinin ardından, maçın yaklaşık bir saatlik bir gecikmeyle oynanmasına karar verildi. Bu adım, turnuvanın ilk haftasındaki kötü sonucu telafi etmeye çalışan Al Nassr açısından büyük önem taşıyan kıtasal mücadelenin iki takım tarafından oynanmasına imkân tanıdı.

Maçın başlaması beklenirken, "Al Awwal Park" Stadı'ndaki anons sistemi tribünlerdeki taraftarları sakinleştirmeye özen gösterdi; taraftarlardan yerlerinde kalmaları, korkmamaları ve stadyumu terk etmemeleri istenirken durumun güvenli olduğu vurgulandı. Böylece gecikmeye eşlik eden tedirginlik ortamında tribünlerdeki sükûnetin korunması amaçlandı.

Bir süre beklendikten sonra maç normal seyrine döndü ve Al Nassr ile Neftçi, AFC Elit Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasını büyük bir taraftar ilgisi altında oynama imkânı buldu. Güvenlik gelişmeleri, başlama vuruşundan önce kendisini sahneye dayatmıştı.







