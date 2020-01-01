Futgolfte 2020 Kulüpler Ligi başlıyor!

Futgolf sporunda Kulüpler Ligi için geri sayım başladı. İşte tüm detaylar...

Futbol ve golfün bileşiminden oluşan ve golf sahalarında yapılan "futgolf" sporunda 2020 FGSD Kulüpler Ligi başlıyor.

Ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenecek olan ligde ilk hafta karşılaşmaları 7 Mart Cumartesi günü Ataşehir Golf Kulübü'nde yapılacak.

2020 FGSD Kulüpler Ligi, toplam 76 oyuncunun yer aldığı 8 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Daha fazla takım

2020 FGSD Kulüpler Ligi'nde yer alacak 8 takım şöyle:

İstanbul Footgolf Partee

Ataşehir Footgolf Club

MSK Sports Club

Parlock Holes FC

Old Footgolf Team

İstanbul Musketeers FC

Roar Footgolf Club

Bosphorus Footgolf Academy

2020 FGSD Kulüpler Ligi Fikstürü

1. HAFTA (7 MART 2020) MSK Sports Club - Bosphorus Footgolf Academy Roar Footgolf Club - Parlock Holes Footgolf Club Old Wolves Footgolf Team - Ataşehir Footgolf Club İstanbul Musketeers Footgolf Club - İstanbul Footgolf Pertee 2. HAFTA (15 MART 2020) İstanbul Footgolf Pertee - Old Wolves Footgolf Team Ataşehir Footgolf Club - MSK Sports Club İstanbul Musketeers Footgolf Club - Roar Footgolf Club Bosphorus Footgolf Academy - Parlock Holes Footgolf Club 3. HAFTA (21-22 MART 2020) Old Wolves Footgolf Team - Parlock Holes Footgolf Club MSK Sports Club - Roar Footgolf Club İstanbul Musketeers Footgolf Club - Bosphorus Footgolf Academy İstanbul Footgolf Pertee - Ataşehir Footgolf Club 4. HAFTA (4-5 MART 2020) Ataşehir Footgolf Club - İstanbul Musketeers Footgolf Club Roar Footgolf Club - İstanbul Footgolf Pertee Bosphorus Footgolf Academy - Old Wolves Footgolf Team Parlock Holes Footgolf Club - MSK Sports Club 5. HAFTA (11-12 NİSAN 2020) İstanbul Musketeers Footgolf Club - MSK Sports Club İstanbul Footgolf Pertee - Parlock Holes Footgolf Club Roar Footgolf Club - İstanbul Musketeers Footgolf Club Ataşehir Footgolf Club - Bosphorus Footgolf Academy 6. HAFTA (TARİH BELLİ DEĞİL) Bosphorus Footgolf Academy - İstanbul Footgolf Pertee Ataşehir Footgolf Club - Roar Footgolf Club Parlock Holes Footgolf Club - İstanbul Musketeers Footgolf Club MSK Sports Club - Old Wolves Footgolf Team 7. HAFTA (TARİH BELLİ DEĞİL) Parlock Holes Footgolf Club - Ataşehir Footgolf Club MSK Sports Club - İstanbul Footgolf Pertee Bosphorus Footgolf Academy - Roar Footgolf Club Old Wolves Footgolf Team - İstanbul Musketeers Footgolf Club

FGSD Futgolf Kulüp Handikap Sıralaması

HANDİKAP PUANI ATAŞEHİR FOOTGOLF CLUB Ortalama: 4,4 Faruk Pazarcı 1,5 Orhan Ülker 2,1 Fatih Pazarcı 3,8 Mustafa Eröğüt 3,9 Bora Edin 4,0 Levent Egel 4,1 Furkan Pazarcı 4,9 Mehmet Ali Keçeci 5,5 Muhammet Sarımermer 6,9 Necip Pazarcı 7,4 İSTANBUL MUSKETEERS FC Ortalama: 5,5 Furkan Nebioğlu 2,5 Ali Turhan Kapanlı 2,6 Emre Uğurlu 3,0 Gökmen Özdemir 3,1 Atıf Tuna 3,3 Sinan Şenbark 5,8 Mehmet Kilimci 8,4 Eray Erdal 10,5 Volkan Haznedar 10,5 İSTANBUL FOOTGOLF PARTEE Ortalama: 4,2 Levent Baş 1,2 Volkan Okandar 1,8 Cem Erman 2,5 Tamer Erbek 3,0 Umut Baysal 4,0 Mert Güvenç 5,0 Cengiz Saka 5,6 Ferit Aktuğ 6,9 Cem Durlanık 8,1 MSK SPORTS CLUB Ortalama: 5,1 Alp Şengünler 1,6 Onur Raif Ardıçalı 2,5 Sinan Enver Bardak 2,4 Fatih Çamaş 3,5 Melih Erten 3,4 Emrecab Domaç 3,6 Burak Can Güley 6,0 Atalay Budak 8,0 Ceren Ayşe Togay 10,0 Serden Dilbaz 10,3 OLD WOLVES Ortalama: 5,3 Selçuk Bir 0,8 Sami Bir 3,2 Batuhan Bir 5,0 Murat Dağlı 5,1 Mesut Altan 5,9 Alaattin Dağlı 6,1 İdris Çakır 6,2 Uğur Şener 6,6 Fatih Balıkçıoğlu 6,7 Ogün Uluç 7,9 PARLOCK HOLES Ortalama: 5,1 Özcan Cezan 3,3 Mustafa Öztürk 4,1 Barış Karabulut 4,5 Emir Güney 4,9 Koray Palaz 5,1 Yalçın Durmuş 5,2 Feyzi Biçici 6,5 Çağdaş Özgül 7,2 BOSPHORUS FOOTGOLF ACADEMY Ortalama: 7,3 Abdullah Arslan 3,1 Töre Yalçıner 3,4 Tuğkan Açmaz 5,3 Emir Or 6,2 Zafer Demir 6,8 Mehmet Besceli 7,0 Ekrem Altunsoy 7,9 Erkam Akça 10,0 Salih Başeken 11,3 Yusuf Evren Doğan 12,0 ROAR FOOTGOLF CLUB Ortalama: 5,7 Fevzi Çoşar 2,0 Turan Salmanlı 3,1 Atakan Tamkan 4,7 Tuğcan Pala 5,0 Cenk Bellican 5,0 Okan Konaklı 7,1 Gürkan Tamkan 7,4 Ali Kadıoğlu 7,4 Hakan Yücel 7,5 Abdullah Bulut 8,0

FGSD Futgolf Kulüpler Ligi Kuralları

1. FGSD Futgolf Kulüpler Ligi, FGSD'nin belirlediği handikap puanlarına göre oynanır.

2. Her takım sahaya en az 3 oyunu ile çıkmaya mecburdur.

3. İsteyen takım 10 oyuncuya kadar oyuncuyla sahada yer alabilir.

4. Maçlar FGSD yönetiminin açıkladığı takvim günlerinde oynanır.

5. Maçlar 6 deliğin 2 tur dönülmesi ile 12 delik üzerinden oynanır.

6. Her oyuncunun aldığı skorlar sonrası, handikaplı skorlar hesaplanarak takımın ortalama skoru bulunur ve daha az skor yapmış olan takım maçı kazanmış sayılır.

7. Takım skoru = TOPLAM [Oyuncunun skoru - (48+Oyuncunun handikapı)] / Oyuncu sayısı

8. Her galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan, mağlubiyet 0 puandır.

9. Puan sıralamasında puan eşitliği halinde iki takım arasındaki maça bakılır, eğer iki takım daha önce karşılaşmadıysa averaja, aralarındaki maç berabere bitmişse genel averaja bakılır.

10. Karşı karşıya gelen iki takımın karşılaştıkları maç gününde her teede iki takımdan da en az birer oyuncu bulunması mecburidir.

11. Maçlar için kadrolar 1 gün önce yönetime bildirilir ve teeler belirlenir.

12. Kadrolara maç sabahı yeni oyuncu eklenemez.

13. İki takım kaptanı kadro bildirimi öncesi bir araya gelerek takımların teelere dağılımını yapmak zorundadır ve ilk tee yerleşimi yapacak takım, fikstürde ismi ilk yazılı olan takımdır.

14. Her iki takım oyuncularının toplam sayısının teelere dengeli olarak bölünmesi gerekmektedir.

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15. Maç sonunda iki takım kaptanı bir araya gelerek skorları teslim alacak ve maç sonucunu ortaya çıkararak skoru belirleyecektir.

16. Maçlar shotgun şeklinde başlayacaktır.

17. Tüm oyunlarda ve kıyafet düzeninde FIFG kuralları geçerlidir.