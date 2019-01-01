Futgolf heyecanı İstanbul Ataşehir Golf Kulübü'nde yaşandı

Türkiye Klasmanına puan veren FGSD Ataşehir Open Cup'a aralarında sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 52 sporcu katıldı.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin (FGSD) organize ettiği "FGSD Ataşehir Open Cup" turnuvası 17 Şubat 2018 Pazar günü İstanbul Ataşehir Golf Kulübü'nde gerçekleşti. Turnuvaya aralarında spor ve sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu toplam 52 oyuncu katıldı.

Braun'un ana sponsorluğunu üstlendiği, Delonghi, Köşebaşı, Ağaoğlu Myclub Ranchero ve See You Travel'ın sponsor olduğu "FGSD Ataşehir Open Cup" en çok Türk oyuncunun katılım gösterdiği turnuva olarak kayıtlara geçerken, Türkiye Klasmanına puan veren ilk organizasyon olması nedeniyle büyük ilgi gördü.

Haberin devamı aşağıda

Ataşehir Open Cup büyük çekişmeye sahne olurken, oyuncuların aileleri ve yakınları turnuvayı dikkatle izledi ve güneşli bir İstanbul gününde, açık havada keyifli bir pazar günü geçirdi.

12 delikle gerçekleşen turnuva sonunda Cem Erman birinci, Sinan Bardak ikinci, Volkan Okandar ise üçüncü oldu.

Dünyada ve Avrupa'da büyük beğeni toplayan "Futgolf" sporunu Türkiye'de yaygınlaştırmak ve büyütmek amacıyla 2018 Aralık ayında kurulan, Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin organizasyonunda gerçekleşecek Türkiye Klasmanı 2. Ayağı Kuşadası'nda 22-24 Mart tarihlerinde yapılacak.