Futbolun Süperleri'nde ödüller sahiplerini buldu
Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "Futbolun Süperleri" töreninde ödüller sahiplerini buldu.
Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" sahipleri listesi şöyle oluştu:
Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok
Yılın Süper Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz
Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu
Yılın Süper Fair-Play'i: Fuat Çapa
Yılın Süper Orta Sahası: Edin Visca
Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder
Yılın Süper Forveti: Burak Yılmaz
Yılın Süper Golü: Hasan Ali Kaldırım
Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı
Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca
beIN Sports Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı
Yılın Süper 11'i: Mert Günok, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Adem Ljajic, Trezeguet, Burak Yılmaz