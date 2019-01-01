Futbolun Süperleri'nde ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN MEDIA GROUP'un düzenlediği Futbolun Süperleri ödül töreni gerçekleştirildi.

Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "Futbolun Süperleri" töreninde ödüller sahiplerini buldu.

'de yılın en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" sahipleri listesi şöyle oluştu:

Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok

Yılın Süper Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz

Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu

Yılın Süper Fair-Play'i: Fuat Çapa

Yılın Süper Orta Sahası: Edin Visca

Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder

Yılın Süper Forveti: Burak Yılmaz

Yılın Süper Golü: Hasan Ali Kaldırım

Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca

beIN Sports Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı

Yılın Süper 11'i: Mert Günok, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Adem Ljajic, Trezeguet, Burak Yılmaz