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UEFA Başkan Yardımcısı ve Polonya futbolunun en büyük efsanelerinden Zbigniew Boniek, Corriere dello Sport ile yaptığı söyleşide Pep Guardiola'yı sert sözlerle eleştirdi. Polonyalı futbol adamı, Diego Maradona'yı neden Lionel Messi'nin önünde gördüğünü de açıkladı.

Kariyerinde Torino'nun Juventus takımında ve AS Roma'da da forma giyen Boniek'e göre Manchester City'nin eski teknik direktörünün topa sahip olma felsefesi, futbolun yanlış yönde gelişmesinin tipik bir örneği. 68 yaşındaki Boniek, "Guardiola'ya büyük saygı duyuyorum ama futbolu mahvetti" dedi.

Boniek, neden böyle düşündüğünü şöyle anlattı: "Onun futbolu şu ilkeye dayanıyor: Sen bana, ben sana, sen bana, ben sana. Sağa gidiyoruz, sonra yeniden sola dönüyoruz ve maçın sonunda 1.788 pas yapılmış oluyor. Bundan keyif almıyorum. Dikey oynayan, gol atmaya çalışan bir takımı seviyorum. İleri çıkan takımları seviyorum."

Boniek, Serie A'dan olumlu örnekler verirken eski kulübü Roma'nın şehirdeki rakibini de saydı: "Örneğin bu yıl Lazio'nun oyun tarzını beğeniyorum, çünkü dikey oynuyor ve risk alıyorlar. Ya da Frosinone: Üç gol yeme riskini göze alıyorlar ama dört ya da beş gol de atabilirler" dedi.

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Polonyalı futbol adamı sözlerini şöyle sürdürdü: "Mümkün olan en basit yoldan, az pasla gol atmaya çalışılan futbolu seviyorum. Az ama hızlı paslar. Bu yüzden bugün yavaşlığın futbolda yeri kalmadığını düşünüyorum. Yavaş oyuncuların artık şansı yok. Topu geriye oynamak da insanı bitiren bir şey."

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Maradona mı Messi mi? UEFA Başkan Yardımcısı'nın tercihi net

Boniek, tarihin en iyi futbolcusu tartışmasında da görüşünü ortaya koydu. Lionel Messi ile Diego Armando Maradona arasında yapılan doğrudan karşılaştırmada tercihi netti.

"İkisi de olağanüstü yetenekler ama aralarında temel bir fark var: Diego, çok fazla faulün yapıldığı bir futbol döneminde oynadı. Lionel ise sahada artık kimseye dokunulmasına izin verilmeyen bir dünyada oynuyor" diyen Boniek, şöyle devam etti: "Savunmacıların Maradona'ya yaptıklarıyla bugün yaşananlar karşılaştırılamaz. Diego, son derece karmaşık bir hayat yaşamış olsa da eşsizdi. Benden seçim yapmam istenirse her zaman Maradona'yı seçerim."

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Boniek, Juventus'ta oynadığı dönemde Maradona'nın SSC Napoli'siyle karşılaştıkları bir maçtan da bir anı anlattı: "İlk yarının sonunda soyunma odasına gittik ve biri şöyle dedi: Maradona'ya birkaç sert darbe indirmeliyiz, çünkü istediğini yapıyor. Yeniden sahaya çıktık ama ona kimse dokunmadı, çünkü ona çok hayrandık. O kadar iyiydi. Diego iyi bir insandı ve çok sempatikti. Ona âşığım."