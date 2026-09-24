Bayern Münih forması giyen İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, gelecekte farklı bir spor deneyimi yaşamayı düşünüyor. Kaldı ki bu, konuya ilk kez değinmesi de değil.

Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmaya yakın olduğunu kabul ederek "İyi bir müzakere sürecindeyiz" dedi. Ancak koyu bir Amerikan futbolu hayranı olan Kane, bu sporda bir vuruş oyuncusu (kicker) olarak şansını denemek istiyor.

Kane, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Konuyu daha ciddi bir şekilde analiz etmeye çalışacağım. Her şey önümüzdeki beş ya da altı yıl içinde kariyerimin nasıl ilerleyeceğine, motivasyonuma ve ne yapmak istediğime bağlı. Şunu söyleyelim: NFL seçeneği, golf seçeneğinden çok daha gerçekçi."

Kane'in Amerikan futboluna olan tutkusu, New England Patriots ve Tampa Bay Buccaneers takımlarının efsanevi oyun kurucusu Tom Brady hakkında bir belgesel izlediğinde başladı. O günden bu yana Kane, New England Patriots taraftarı oldu ve hâlâ Brady ile dosttur.

Eski Tottenham forveti şunları açıkladı: "Ben penaltı vuruyorum, baskı ve teknik son derece benzer. Eğer antrenman açısından kendimi bu işe adasaydım, bu branşa diğer sporlardan çok daha yakın olurdum."

Ancak değişimin kolay olmayacağını kabul ederek şöyle konuştu: "Tüm profesyonel sporlarda olduğu gibi, onları televizyonda izlediğinizde profesyoneller bu işi kolaymış gibi gösterir, siz de mümkün olduğunu sanırsınız; ama durum her zaman böyle değildir. Eğer bunu yapsaydım, çok ciddiye alırdım. Ve öncesinde altı ay ile bir yıl arasında bir süreyi antrenmana ayırırdım."

Dahası, futbol kariyeri onu yakın gelecekte NFL'e taşırsa, iki sporu bir arada sürdürme ihtimalini de dışlamıyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor: "Belki gelecekte, NFL'de veya benzer bir ligde oynarsam, sezon programlarından da yararlanarak ikisini birleştirme fırsatım olabilir."

Birkaç yıl önce ESPN kanalına verdiği bir röportajda İngiliz forvet, NFL'e (Amerikan Profesyonel Futbol Ligi) olan hayranlığına değinmiş ve şu soruyu sormuştu: "Premier Lig'de ve Dünya Kupası'nda, ardından da NFL'de oynarsan, tüm zamanların en büyük sporcusu sayılabilir misin?" Belki de bunu birkaç yıl içinde öğrenecek.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz.