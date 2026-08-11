Barcelona, Paris Saint-Germain ve Milan'ın eski yıldızı Brezilyalı efsane Ronaldinho, parlak futbol kariyerine yeni bir bölüm eklemeye hazırlanıyor. Bu kez futbol sahalarından uzakta.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, 2005 yılında Ballon d'Or'u kazanan futbolcu, Monaco basketbol kulübünü satın almak için resmi bir teklif sundu.

Brezilyalı yıldız, Monaco kulübünün genel müdürü Oleksiy Yefimov'a bir niyet mektubu sunan Andorra yatırım fonu Clayton Sport ile ortaklık içinde bulunuyor.

Bu proje, Fransız kulübünün son derece zor bir mali dönemden geçtiği ve birinci lig yerini korumak için hızlıca bir çözüm bulması gereken bir dönemde geliyor.

Gazete, Ronaldinho ve Clayton Sport şirketi tarafından sunulan teklifin son derece iddialı olduğunu belirtti. Haberlere göre teklif, EuroLeague'e ödenmesi gereken 2,5 milyon euroluk borçların kapatılmasını ve Fransız futbolunun mali denetim kurumu (DNCCG) tarafından talep edilen tutar olan 5 milyon euroluk banka teminatının sağlanmasını içeriyor.

Yatırımcılar ayrıca, sezon başına 10 milyon euroya varan bir yatırımla üç ila beş yıl arasında değişen bir süre boyunca bağlılık göstermeyi de değerlendiriyor.

Ronaldinho'nun kendisi de projeye mali olarak katkıda bulunabilir ve projede merkezi bir rol oynayabilir. Bu durum, futbol sahalarına basketbol sahalarından daha çok alışkın olan Barcelona'nın eski yıldızının kariyerinde bir dönüm noktası olacak.