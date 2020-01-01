Futbolda sistemli ırkçılığa meydan okumak: Michael Johnson

İngiltere U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Michael Johnson, modern futbolda siyahi bir antrenör olarak çalışmayı anlattı...

ÖZEL RÖPORTAJ | Çeviri: Sercan Şekerci

Geride bıraktığımız birkaç aylık süreçte dünyanın dört bir yanından çok sayıda futbolcu, spora da sirayet eden eşitsizliklere karşı diz çökerek bir dayanışma ve birliktelik örneği sergiledi.

DAZN, Siyah Tarihini Anma Ayı olarak adlandırılan bu ayda, eski bir Premier Lig futbolcusu olan ve şu an İngiltere U21 takımında yardımcı antrenör olarak görev yapan Michael Johnson ile bir araya geldi; modern oyunda siyahi bir antrenör olarak çalışmanın nasıl olduğunu konuştu.

"92 menajerin yalnızca dördü siyahi"

"Ben futbol endüstrisinin içerisindeyim ve 1970’lerden bu yana farklı coğrafyalardan gelerek bu endüstriye katılan geniş bir kitleyi oluşturuyoruz -özellikle de Siyahiler" diyerek söze başlıyor Johnson.

Daha fazla takım

43 yaşındaki teknik adam, bu oranın nasıl çarpık dağıldığını ise şöyle anlatıyor: "Futboldaki ligleri ele aldığımızda, oyuncu grubunun %33’ünü siyahi, Asyalı ve etnik azınlıklar (BAME) oluşturuyor. Keza antrenörlük ve yöneticilik açısından konuyu incelediğinizde ise bu oran oldukça aşağıya iniyor. 92 menajerin yalnızca dördü siyahi… Yöneticilere baktığınızda ise %2’nin dahi altında bir oranla karşılaşıyorsunuz. Bu tablodan şunu çok net bir şekilde çıkarabilirsiniz: Aktif kariyerine nokta koyan futbolcuların %33’ü, antrenörlüğe, teknik direktörlüğe veya yöneticiliğe geçiş yapamıyor."

"Yetenekli bir jenerasyonu kaçırıyorlar"

Michael Johnson, farklı etnik kökenlerden gelen yetenekli teknik direktörlerin yolculuklarında yaşadığı zorluklara da değiniyor: "İşe alım süreci açık, adil ve şeffaf olmalı. İş ilanları halka açık bir şekilde duyurulsun ki; ‘Network’ ile alım yapmak yerine nitelikli adaylar da başvurularını gerçekleştirebilsin. Yeteneği öne çıkaracak yol burası… Ancak bu yol, yalnızca hayal kırıklığını beraberinde getiriyor; zira büyük kulüplerde çalışma fırsatları ve mülakatlar gerçekleşmiyor. Neticede kulüpler yeteneği gözden kaçırıyor. Endüstriye dahil edilebilecek yetenekli teknik direktörler ve antrenörler var. Fakat işlerin nasıl ilerleyeceğini asla bilmiyorsunuz. Çünkü ‘Network’, benim gibi insanlara bu fırsatları yakalama şansını sunmuyor. İngiliz futbolunun, yetenekli antrenörlerden oluşan bir jenerasyonu kaçırmakta olduğunu düşünüyoruz."

"Büyük bir teknik direktör olarak tanınmak istiyorum"

Johnson, şu anki rolü ve başarısını ise şu şekilde tanımlıyor: "Her şeyden önce ben bir antrenörüm ve büyük bir teknik direktör olarak tanınmak istiyorum. Tüm bu unsurların ötesinde -İngiltere milli takımındaki çok çeşitli iş gücünü ele alırsak- futbolcuların öne çıkan bir antrenörlük pozisyonunda benim gibi birinin olduğunu bilmesi onlar adına harika bir şey. Böylece kariyerlerine nokta koyduktan sonra bu tarz bir yerde olmayı arzu edebilirler."

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"Kimse Lukaku'nun 6 dil bilip 3 master yaptığından bahsetmiyor"

Medyadaki söylemlerin de futboldaki eşitsizliklere dair bir meydan okuma getirmediğini belirten Michael Johnson çarpıcı bir örnekle konuya açıklık getiriyor: "Lukaku gibi birini ele aldığınızda onun genellikle güçlü, kuvvetli olarak tanımlandığını görürsünüz. Ancak kimse onun 6 dil konuşabildiğinden veya 3 master derecesine sahip olduğundan bahsetmez. Lukaku konuşkan biridir. Fakat bu özellikler siyahi oyuncularla ilişkilendirilmez; hep fiziksel yapıları önde tutulur. Siyahi atletlere baktığımızda terminolojinin yeterince hızlı değişmediğini görüyoruz. Bu da kendinizi ifade etmeniz anlamında zorluklara yol açıyor. Özellikle siyahi oyuncuları tanımlamak için kullandığımız dilin gözden geçirilmesi ve bununla mücadele edilmesi gerekiyor."

"Onlara yanıldıklarını kanıtlayacağım"

Premier Lig’de forma giymiş olan eski savunmacı, futbolda ırkçılığa dair kendi yaşadığı tecrübeleri de aktarıyor: "Bir kulüpte teknik direktörlük yapıyordum, çok başarılı genç bir takımı yönetiyordum. Bir gün yönetim ofisine çağrıldım ve bana pozisyonumla ilgili bir değişiklik yapacaklarını söylediler. Sonuçlarla ilgili değildi bu karar; çünkü takım gayet iyi gidiyordu ve oynadıkları oyundan keyif alıyorlardı. Fakat bana görevlerimin hafifletildiği söylenmişti. Yerime getirilen kişinin ise futbol deneyimi yoktu ve bir teknik direktör olarak en düşük lisansa sahipti."

Michael Johnson, bu durumun kendisinde bıraktığı etkiyi ise şöyle tarif ediyor: "Bir sürü duyguyu yaşıyorsunuz; sinirleniyorsunuz, hayal kırıklığına uğruyorsunuz, gözünüz açılıyor. Neden görevden alındığınıza dair tüm nedenleri sorguluyorsunuz, ama sonunda bir noktada kararı kabulleniyor ve önünüze bakıyorsunuz. Yeniden ayağa kalkıp devam edebilmek için, yeterince dirençli, kendinden emin bir kişiliğe ve karaktere sahip olmanız gerekiyor. Devam edeceğim ve onlara yanıldıklarını kanıtlayacağım."

Futbolun geleceğini ise şu şekilde resmediyor 47 yaşındaki teknik adam: "30 yıldır ilk defa, futbolda gerçek değişimi hedef alan önümüzdeki altı haftalık sürecin neler getireceğini görmeyi heyecanla bekliyorum. Yakın gelecekte İngiltere milli takım menajerliğinde ise bir değişim beklemiyorum. Fakat er ya da geç bu olacak. Premier Lig’de kim görev başında olursa olsun; iyi sonuçlar alınıyorsa ve iyi bir futbol tarzı ortaya konuyorsa o ismin siyahi, beyaz ya da hangi cinsiyette olduğunun bir önemi olmamalı."