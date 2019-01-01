Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlar öncesi ilk antrenmanını yarın yapacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını akşam saatlerinde aynı tesislerde gerçekleştirecek.

- İzlanda karşılaşması Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

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Milliler, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek.

Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te oynanacak.

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla 'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.