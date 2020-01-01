Futbolda ara transfer dönemi kapanıyor

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sona eriyor.

'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla 31 Ocak Cuma günü saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

A Takım listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. Bu listede A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek. A Takım listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak. Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek.

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Süper Lig takımları, 28 futbolcuya A Takım listesinde yer verebilirken mevcut kurallara göre bu isimlerden en az 14 tanesinin A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunun bulunması gerekiyor.

Daha fazla takım

Takımlar, ikinci transfer ve Tescil Dönemi'nde kadroya katılan futbolcuları, karşılaşmalardan 24 saat öncesine kadar A Takım listesine dahil edebilecek. Ayrıca kulüplerin ara transfer döneminin sona ermesini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım listesini TFF'ye ibraz edilmesi zorunlu olacak.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.