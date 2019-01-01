Canlı Skorlar
Süper Lig

Futbolda 2019-2020 sezonu ne zaman başlayacak?

Yorum()
AA
TFF, profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Türk futbolunda yeni sezon maçları ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 

>> Süper Lig'de 2018-19 sezonun en iyi 15 transferi <<

Spor Toto Süper Ligkarşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

Goal twitter

Kapat