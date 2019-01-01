Futbolda 2019-2020 sezonu ne zaman başlayacak?

TFF, profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Türk futbolunda yeni sezon maçları ne zaman başlayacak?

Futbol Federasyonu 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre ve ; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Ligkarşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.