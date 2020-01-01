Futbolculardan Fatih Terim'e tam destek
Yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını açıklayan Fatih Terim'e futbolculardan destek mesajları yağdı. İşte o mesajlardan bazıları şu şekilde:
Fernando Muslera
Bugüne dek birçok zafer kazandınız. Neden sürekli kazandığınızı göstermek için önünüzde bir maç daha var. Güçlü kalın hocam, hepimiz seni seviyoruz.
Felipe Melo
Seni çok seviyorum baba! Allah yardımcın olsun.
Adem Büyük
Hocam, siz bir ulusa her zaman ve her şartta güçlü kalmayı, asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim. Biz çocuklarınız, yanınızdayız!
Henry Onyekuru
Sen gerçek bir savaşçısın ve geri döneceksin, biliyorum.
Radamel Falcao
Dualarım iyileşmen için.
Sofiane Feghouli
Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol! Allah'tan sana acil şifalar vermesini diliyorum.
Taylan Antalyalı
Sevgili hocam, Allah acil şifalar versin. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Dualarımız sizinle.
Atalay Babacan
Bu zor günler de geçecek hocam. Daha nice başarılara koşacağız. Seninleyiz ve bir kez daha birlikte yeneceğiz!
Ozan Kabak
Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam. Bir kez daha şahit olacağız. Birlikte Yeneceğiz!
Arda Turan
Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim abi ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum... Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığında üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir... Hep beraber önlemlere uyalım, bu mücadeleyi beraber kazanacağız.
Semih Kaya
Senin kararlılığın, gücün ve inancın her zorluğun üstesinden gelecektir hocam. Bir kez daha birlikte yeneceğiz!
Gökhan Töre
Birlikte çalıştığım değerli hocam sayın Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntü ile öğrendim. En kısa zamanda iyileşmesini diler kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletirim.
Okay Yokuşlu
En kısa zamanda sağlığına kavuşucaksın hocam. İnanıyoruz. Geçmiş olsun.
Didier Drogba
Dualarım Hocam, Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber.