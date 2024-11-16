Futbolcular sahadan çekildi! Bakın Romanya - Kosova maçı neden yarıda kaldı?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Romanya - Kosova maçında Kosovalı oyuncular sahadan çekildi.

Futbolcular sahadan çekildi

Romanya - Kosova maçı yarıda kaldı

Rumen taraftarlar, Sırbistan tezahüratı yaptı

NE OLDU? UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Romanya - Kosova maçın duraklamalarda durdu. Rumen taraftarların tezahüratları sonrasında Kosovalı oyuncular sahadan çekildi.

BÜYÜK RESİM: UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Romanya ve Kosova, Nationala Arena'da karşılaştı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı. 4 dakika uzatma verilen maçta Kosovalı futbolcular 90+3'te sahadan çekildi.

RUMEN TARAFTARLAR NE SÖYLEDİ? Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Rumen taraftarlar maç sırasında "Sırbistan" tezahüratlarında bulundu. Kosovalı futbolcular, bu tezahüratlardan sonra soyunma odasının yolunu tutarken Rumen futbolcularla gerginlik yaşadı. Oyun devam etmedi.

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NE SÖYLENDİ? Karşılaşma golsüz eşitlikle uzatmalara giderken, 93. dakikada Kosova Kaptanı Amir Rrahmani ile Rumen forvet Denis Alibec arasında sert bir tartışma yaşandı. Bu esnada tribünlerden, "Sırbistan! Sırbistan!" tezahüratları yükseldi. Bunun üzerine Kosovalı oyuncular sahadan ayrılarak soyunma odalarına yöneldi. Rrahmani daha sonra bir basın toplantısında, "Bu çok fazla. Herkes Kosova'nın Kosova olduğunu, Kosova'nın Arnavut olduğunu bilmeli," ifadelerini kullandı.

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmiş ve Romanya dışında 100'den fazla ülke tarafından tanınmıştı. Romanya Futbol Federasyonu, geçen yıl oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme karşılaşması sırasında da taraftarların Sırbistan yanlısı tezahüratları ve "Kosova Sırbistan'dır" yazılı pankart açmaları nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan geçen ay UEFA, Romanya ile Priştine'de oynanan Uluslar Ligi maçında olay çıkması nedeniyle Kosova Futbol Federasyonu'na da para cezası vermişti. Kosova nüfusunun yüzde 90'ından fazlası Arnavut kökenli. Kamuoyu yoklamaları ülkenin Arnavutluk'la birleşmesine sıcak baktığını ortaya koyuyor.