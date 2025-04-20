Futbolcudan Amed tribünlerine şok hareket: Maçta ortalık karıştı

Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman'ın Amed SK tribünlerine yaptığı hareket sonrası maçta gerginlik yaşandı.

Çorum FK, Amedspor'a 1-0 mağlup oldu

Maça Burak Süleyman'ın hareketi damga vurdu

Karşılaşmada gerginlik yaşandı

NE OLDU? TFF 1. Lig'de Amed SK deplasmanına çıkan Çorum FK karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ancak maça saha olayları damga vurdu.

BÜYÜK RESİM: Karşılaşmanın 63. dakikasındaki bir pozisyon sonrası Çorum FK forması giyen Burak Süleyman'ın Amed SK tribünlerine yaptığı hareket sonrası gerginlik yaşandı.

Kendisine tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle bir hayli sinirlenen Burak Süleyman, tribünlere dönerek küfürle birlikte hareketler yaptı. Yaptığı bu hareketler olayı daha da ateşlendirdi. Burak Süleyman, Amed tribünleriyle uzun süre tartıştı.

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Yaşanan olaylar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bir dönem Amedspor forması giyen eski futbolcu Deniz Naki de konuyla ilgili sert bir açıklamada bulundu. Deniz Naki, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Burak Süleyman’ı tehdit ederek şunları yazdı: “7'den 70'e o tribünde yer alan halkımıza yaptığın hareketlerin sahada kalacağını sanma. Kendini en güvende hissettiğin anda seni bulacağım. Benim kinim büyüktür. O hareketleri sana yedirirken it gibi özür dileteceğim.”

Naki’nin kullandığı sert dil sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratırken, olayın hukuki bir sürece dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.