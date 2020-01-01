Futbola Dönüş Öneri Protokolü güncellendi

TFF Sağlık Kurulu, Süper Lig takım doktorlarıyla yaptıkları toplantı sonrası 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncellediklerini duyurdu.

Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün güncellenmiş halini yayımladı.

Türkiye'de salgın nedeniyle askıya alınan ligler 12 Haziran'da başlayacak. Futbolun dönüşüne dair önerileri barındıran protokolün tamamını daha önce yayımlayan TFF, bu protokolün güncellenmiş halini yeniden paylaştı.

4 bölüme ayrılan prokolde Genel Prensipler, Hazırlık Dönemi, Pozitif Test Senaryosu ve Müsabaka Dönemi ana başlıklarında öneriler sıralanıyor.

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Rehberde, genel maç operasyonuna dair şu öneriler dikkat çekiyor:

"1. Maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyecektir

2. Maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılmalıdır

3. Maç esnasında oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir

4. Yedek kulübelerinde mesafeli oturabilmek adına ve mümkün ise kulübelerin genişletilmesi önerilir *

5. Nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilmelidir **

6. Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olmalıdır

7. Saha içerisindeki dağıtım dışında herkes kendi şişesini kendisi taşımalıdır

8. Atılan ve artık kullanılmayacak malzemelerin toplandığı ayrı bir çöp bidonu olmalıdır

9. Atılan ve tekrar kullanılacak malzemelerin toplandığı ayrı bir kutu olmalıdır

10. Yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı olmalıdır

11. Yedek kulübesinde olmayan ekip çalışanlarının maç öncesi ve sonrası sahaya çıkması önerilmez

12. Saha kenarındaki tüm çalışanların (Güvenlik, paramedik vb) sosyal mesafeye uyması gerekmektedir

13. Saha kenarındaki tüm çalışanlar maske takmalıdır

14. Devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır

15. Maç sonrası çıkışlar ve tedbirler maç öncesi giriş sırasındaki gibi olmalıdır

16. Maç sonrası stadyum, boşaltıldıktan sonra ev sahibi Tesis Müdürü koordinasyonunda temizlenmelidir

17. Maçtan bir gün sonra tüm stadyum tekrar dezenfekte edilmelidir"

Tarama Testleri Yönetimi

Tarama Testleri oyuncuların, ekiplerin, çalışanların ve ailelerinin korunabilmesinde, sonuçta da globalpandemiyönetiminin başarılı şekilde sürdürülebilmesinde en kritik rollerden birisini üstlenmektedir. Bu testlerin yönetimini İdari Direktör ve Takım Doktoru birlikte yapmalıdır.

Tarama Testleri Yönetimi'ndeki madde sayısı 11 olarak güncellendi. Listeye 9. madde eklendi:

1.Tüm oyuncu, ekip ve kulüp çalışanları Hazırlık Döneminde en az 4 kere PCR testine girmiş olmalıdır

2.İlk zorunlu PCR testi Evre 1’in sonunda, Evre 2 başlamadan 1 gün önce yapılmalıdır

3.İkinci zorunlu PCR testi Evre 2’nin sonunda, Evre 3 başlamadan 2 gün önce yapılmalıdır

4.Üçüncü zorunlu PCR testi Evre 3’ün tam ortasında yapılmalıdır

5.Dördüncü zorunlu PCR testi Evre 3’ün sonunda, ilk müsabakadan 2 gün önce yapılmalıdır

6.Kampa girecek oyuncular ve kadro son testin sonucuna göre belirlenmelidir

7.Opsiyonel PCR testlerinin Evre 3 süresince 5-7 günde bir uygulanması önerilir *

8.Opsiyonel antikor testleri Evre 1 ve Evre 2 sonları ile Evre 3 ortasında kullanılabilir *

9.Antikor testleri, gerekli durumlarda her müsabaka öncesi yapılacak PCR testleri ile de kombine edilebilir

10.Takım Doktoru (Medikal Departman Yetkilisi) uygun gördüğü takdirde takvime ekstra testler ekleyebilir

11.Tüm bu organizasyon süreçlerinde, departmanlar İdari Direktör’ün koordinasyonunda hareket edeceklerdir

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Stadyum Yönetimi

Müsabaka Dönemindeki Stadyum Yönetimi, müsabaka öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm operasyonları insan sağlığına zarar vermeyecek ve pandemi yönetimini aksatmayacak şekilde sürdürebilmeyi amaçlamaktadır. Amaç tüm oyuncuların, teknik ve destek ekiplerinin, hakemlerin, tüm operasyon ekiplerinin, akredite olan medyaekiplerinin, akredite olan protokol mensubu kişilerin ve müsabakalar seyircili oynanacak ise taraftarların enfeksiyon kapma ve yayma riskini en aza indirmektir.

Müsabaka Dönemi altında yer alan Stadyum Yönetimi içerisine ise, "Akredite olacak herkesin müsabakadan 2 gün önce PCR ve Antikor testi yaptırmış olması ve sonuçları müsabaka günü düzenlenen eşgüdüm toplantısına kadar federasyon yetkilisine bildirmiş olması gerekmektedir" maddesi eklendi.

Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını görüntülemek için bu linke tıklayabilirsiniz.