Dünyanın en iyi liglerinde oynayan elit seviyedeki futbolcular, hizmetleri için cömertçe ücretlendiriliyor ve bugünlerde aynı şekilde menajerler de öyle.

Oyuncular oyundaki en değerli ürün olmaya devam ediyor ve en iyi performans gösterenlerin maaşları da bu gerçeği yansıtıyor. Menajerler de önemli finansal ödüller kazanıyor.

Elbette oyuncuların maaşları farklılık gösterdiği gibi menajerlerin aldıkları maaşlar da geniş bir yelpazeyi temsil ediyor.

Bu durumda bir kulübün itibarı ve parasal gücü bir rol oynarken menajerin sicili ve itibarı da kesinlikle önemlidir.

Peki futbol menajerleri ne kadar maaş alıyor?

Jurgen Klopp, Pep Guardiola ve Jose Mourinho gibi elit isimler, en çok kazanan futbol menajerleri söz konusu olduğunda yelpazenin en üstünde yer alıyor.

Manchester City, 2016 yılında Guardiola'yı menajer olarak işe aldığında, Katalan'ın sözleşmesinin yılda 15 milyon £ (19 milyon $) değerinde olduğu ve bu da haftada yaklaşık 290.000 £ civarında olduğu bildirildi.

Guardiola'nın 2020'de Premier Lig kulübüyle sözleşmesini uzatmayı kabul etmesi onu ligin en yüksek ücretli menajeri yaptı. Yıllık maaşın yılda 20 milyon sterline (27 milyon dolar) yükseldiği söyleniyordu.

Mourinho'nun Guardiola'ya benzer bir kazanca sahip olduğuna inanılıyor. Portekizlinin önceki kulüplerde elde ettiği başarı düzeyi göz önüne alındığında bu pek şaşırtıcı değil.

Yönettiği her kulüpte kupalar kazanan Mourinho'nun itibarı, bazen bölücü olsa da, Tottenham ona yılda 15 milyon sterlin (19 milyon dolar) ödedi.

Klopp'un Liverpool'daki maaşı da yılda 15 milyon sterlin ile benzer seviyede. Alman menajerin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları muhtemelen maliyetini haklı çıkarıyor.

En çok kazanan Premier Lig teknik direktörleri 2020-21

Pep Guardiola 20 milyon £ Jurgen Klopp 15 milyon £ Jose Mourinho 15 milyon £ Carlo Ancelotti 11 milyon £ Marcelo Bielsa 8 milyon £

Klopp gibi menajerlerin karizması ve çekiciliği öyle büyük ki, sponsorluk anlaşmaları yoluyla futbol dışında da çok fazla para kazanabiliyorlar.

Mourinho, bir dizi reklam için bahis şirketi Paddy Power ile ünlü bir ekip kurdu, Klopp ise Opel otomobilleri ve Erdinger birası dahil olmak üzere çeşitli ürünleri tanıttı.

Klopp, Mourinho ve Guardiola gibi menajerlerin taban maaşları, oyundaki Paul Pogba ve Mohamed Salah gibi yüksek kazançlı oyuncularla karşılaştırılabilir, ancak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibilere ödenen paranın yanında önemli ölçüde altında kalıyorlar.

Manchester United'ın 2019'da Ole Gunnar Solskjaer'e verdiği sözleşmenin Daily Mirror tarafından yıllık 7,5 milyon £ değerinde olduğu bildirildi - Mourinho ve diğerlerine ödenenin yarısı.

Solskjaer, Old Trafford'a gelmeden önce yalnızca Norveç takımı Molde ve Galler takımı Cardiff City'yi yönetmişti. Ancak Kırmızı Şeytanlar, onu Leeds United'ın dönemin menajeri Marcelo Bielsa'ya ödediği ücrete benzer bir sözleşme ile ödüllendirmeyi uygun gördü.

Muhtemelen, Manchester United'a kıyasla finansal gücü zayıf olan bir kulüp olan Leeds, yılda 8 milyon sterlin kazandığı bildirilen Bielsa için bir prim öderken, Manchester United bir menajerin potansiyeline maaş ödedi.

Tablonun daha aşağısındaki kulüplerdeki yöneticilerin maaşları yukarıda bahsedilen üçlüden daha düşük olsa da, maaşları hala nispeten kazançlı.

Menajerlikteki ilk işi olmasına rağmen, Mikel Arteta'ya Arsenal'de yıllık 5 milyon £ (6.8 milyon $) değerinde bir sözleşme verildi. Bu onu eski Liverpool ve Celtic patronu Brendan Rodgers ile aynı seviyede tutan bir rakam.

Premier Lig'deki daha alt seviye kulüplerdeki menajerler, özellikle de geleneksel olarak sıralamanın alt yarısında çalışanlar, daha çok övülen meslektaşlarının aldığı paranın bir kısmını kazanıyor.

Sean Dyche'ye 2018'de Burnley tarafından The Times'a göre haftada 70.000 £ veya yılda 3.6 milyon £ değerinde yeni bir sözleşme verildi.

İlginç bir şekilde Dyche, 2 milyon sterlinin biraz üzerinde kazanan İngiltere Menajeri Gareth Southgate'den daha fazla kazanıyor.