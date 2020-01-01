Futbol dünyasından Sergen Yalçın yorumları

Sergen Yalçın ile aynı takımlarda ya da rakip olarak oynamış birçok futbol insanı Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçmesi hakkında yorumlarda bulundu.

Beşiktaş, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirirken, futbol dünyasından da bu duruma yorumlar geldi.

Siyah-beyazlı kulüp resmi Twitter hesabından Yalçın'ın imza törenindeki videosunu paylaşırken, gönderinin altına 'nin eski yıldızı Alex de Souza bir yorum yaptı. "Sergen çok iyi futbolcu" diyen Brezilyalı eski futbolcu, 2004 - 2006 yılları arasında karşılıklı oynama fırsatı bulduğu Yalçın'a destek verdi.

Yalçın ile hem farklı takımlarda karşılıklı hem de Milli Takım'da birlikte oynayan Tugay Kerimoğlu ise kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İpek gibi bir sol ayak, muhteşem bir futbol zekâsı. Rakip veya takım arkadaşı ne fark eder, aynı sahada olmaktan onur duyduğum bir futbol adamı Sergen Yalçın. Yeni görevinde başarılar diliyorum güzel adam" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Yalçın'ın Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Metin Tekin ise beIN Sports' ta yaptığı yorumda, "Beşiktaş'tan yolu geçmiş futbol adamlarının hayâli, teknik direktörlüğü seçtilerse Beşiktaş'ta çalışmak oluyor. Sadece gelmek değil, umudum güzel işler yapabilmesi. Hepimizin isteği bu" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de beş maçlığına Yalçın'ın antrenörlüğüne de yapan Rıdvan Dilmen ise NTV' de, ''Sergen'in ilk hedefi Avrupa kupalarına katılmayı sağlamak. Beşiktaşlıların Sergen ile ilgili kararlarını önümüzdeki yılla endekslemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Eski futbolcu Erman Özgür ise Tivibu Spor' da yaptığı yorumda, "Sergen Yalçın'ın elinde bazı bölgelerde çok alternatif olsa da bazı alanlarda alternatif oyuncusu yok. Bir teknik direktörün keskin olabilmesi için yönetim kurulunu arkasına alması gerekiyor. Patronun teknik direktör olduğu futbolcuya hissettirilemez ise olmuyor. Ben Sergen Yalçın'ın oyunculara bunu hissettirebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.