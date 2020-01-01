Fulham'dan 170 milyon sterlin'lik zafer

Premier Lig'e tekrar çıkmayı başaran Fulham, 170 milyon sterlin civarında parayı da kasasına koyacak.

Championship Play-Off finalinde Brentford'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden , bir yıllık aranın ardından tekrar Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Bu başarı Londra ekibinin kasasını da doldurdu.



İngiltere'nin köklü ekibi, elde ettiği bu zaferle Premier Lig'den 170 milyon sterlin civarında ciddi bir gelir de elde edecek.

Futbol ekonomisinin devasa boyutta olduğu Premier Lig'de kulüplerin yaşaması için bu gelir şart. 2013'te Premier Lig'e yükselen , 120 milyon sterlin kazanmıştı. O günden bu yana ligde kalıcı olmayı başaran Crystal Palace, geride kalan 6 sezonda 656 milyon sterlin daha kazandı. Bu gelirlerin 571 milyon sterlin'i yayın haklarından geldi.

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2019 yazında Premier Lig'e veda eden Fulham, o sezon ligde 42,6 milyon sterlin paraşüt ödemesi almıştı. Paraşüt ödemesi bir alt lige düşen takımların mali çöküş yaşamamaları için ekonomik olarak dengelenmesini sağlıyor.