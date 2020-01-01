Fulham Lemina'yı kiraladı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Fulham'a kiralık olarak imza attı.

Gelecek sezonki takımı merakla beklenen Mario Lemina 'a kiralandı. Bonservisi 'da bulunan Gabonlu oyuncu, satın alma opsionuyla Londra ekibine 1 yıllık imza attı.

26 yaşındaki orta saha, imza sonrası yaptığı açıklamada mutlu olduğunu söyledi;

Haberin devamı aşağıda

"Fulham'a geldiğim ve projenin bir parçası olduğum için gerçekten mutluyum. Yöneticilerle yaptığı konuşmada kulübün projesi hakkında bilgi aldım ve iyi izlenimler edindim."

Daha fazla takım

Fulham'ın ortaklarından Tony Khan da transfer için heyecanlı olduğunu belirtti;

"Bu yaz Mario'yu takip etmeyi seçtim çünkü işe scout ekibimiz, Menajer Scott Parker ve istatistiksel araştırma ekibimiz tarafından yüksek puan aldı. Lemina'nın Scott'ın liderliği altında başarılı olacağına inanıyorum."