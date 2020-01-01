Fulham Lemina'yı kiraladı
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Gelecek sezonki takımı merakla beklenen Mario Lemina Fulham'a kiralandı. Bonservisi Southampton'da bulunan Gabonlu oyuncu, satın alma opsionuyla Londra ekibine 1 yıllık imza attı.
26 yaşındaki orta saha, imza sonrası yaptığı açıklamada mutlu olduğunu söyledi;
"Fulham'a geldiğim ve projenin bir parçası olduğum için gerçekten mutluyum. Yöneticilerle yaptığı konuşmada kulübün projesi hakkında bilgi aldım ve iyi izlenimler edindim."
Fulham'ın ortaklarından Tony Khan da transfer için heyecanlı olduğunu belirtti;
"Bu yaz Mario'yu takip etmeyi seçtim çünkü işe scout ekibimiz, Menajer Scott Parker ve istatistiksel araştırma ekibimiz tarafından yüksek puan aldı. Lemina'nın Scott'ın liderliği altında başarılı olacağına inanıyorum."