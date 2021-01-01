Fulham 0-2 Leicester City: Leicester yükselişte

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Leicester City, Fulham deplasmanında 2-0 kazandı.

Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-0 yendi.

Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Brendan Rodgers'ın takımına üç puanı kazandıran goller 17'de Kelechi Iheanacho ve 44'te James Justin'den geldi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Leicester bu skorla 42 puana yükseldi. Bu sezon yükseldiği Premier Lig'de kalıcı olmak isteyen Fulham ise 14 puanda kaldı.