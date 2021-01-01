Fuat Çapa: Aytaç Kara'ya talip olunması normal

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, adı Galatasaray ile anılan Aytaç Kara hakkında konuştu.

Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Alanyaspor'un karşılaşmayı nasıl oynayacağının çok net olduğunu savunan Çapa, "Ligde her maçta ortalama yüzde 65 topa sahip olan bir takım. Bu oranlara karşı mücadele etmek kolay değil. Belki göze çok hoş gelen bir oyun oynamadık bugün. Bu bir gerçek ama biz bunu bilerek maça hazırlandık. Çok sayıda eksik oyuncularımız da vardı. Forvet oyuncumuz Fode, Julian ve Tarkan yoktu. Tirpan ve Ahmet Oğuz takımdan ayrıldı. Yani oyuna alternatif olarak direk başlayacak oyuncularımız yoktu" ifadelerini kullandı.

Oyunun gidişatının istedikleri gibi geliştiğini aktaran Çapa, birinci golde yapmış oldukları çalışmaları gördüklerini belirtti.

Daha fazla takım

Kırmızı karttan sonra rakibin baskısının arttığını ve kendilerinin de savunmaya ağırlık vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Çapa, "İkinci gol doğru zamanda oldu ama rakip gol attıktan sonra ikinci devrenin bizin için çok zor olacağını biliyorduk. Özellikle fizik kalitesi çok yüksek olan bir takıma karşı oynuyoruz. Bizim de bu sezonda zaaflarımızdan bir tanesi yan toplar ve fizik kalitemiz çok yüksek bir takım değiliz. 70 dakika 10 kişi oynayıp deplasmanda 2-1 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Sadece galip gelmek değil, önümüzdeki haftalar için de çok önemli. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz özellikle şans verdiğimiz arkadaşlar bu şansı iyi değerlendirdi. Takım içerisindeki rekabeti artırmış olduk. Yeni gelen arkadaşımızın (Isaac Thelin) bize katkısı çok oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Aytaç'a talip olunması gayet normal"

Bu hafta takıma bir veya iki oyuncu takviyesinde bulunacaklarını açıklayan Çapa, transfer dönemi bitene kadar bu sayının 4-5 olmasını düşündüklerini belirtti.

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Geçen sezonki Kasımpaşa'yı tekrar oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Çapa, ile adı sıkça anılan Aytaç Kara ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Benim bildiğim kadarıyla bize gelen herhangi bir şey yok. Gelseydi yöneticilerimize gelirdi ve bize bu konuyu iletirlerdi. Bugüne kadar da gelmediler. Aytaç ile konuştuğumda, herhangi bir düşüncesinin olmadığını anlattı. Sezon sonu sözleşmesinin bittiğini biliyoruz. Hatta biz kulüp olarak onunla sözleşmeyi yenilemek istediğimizi de söyledik. Ama transfer dönemi olduğu için önce transferlerimizi halledip ondan sonra sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşeceğiz. Yani Aytaç'a talip olunması gayet normal. Geçtiğimiz sezon da bazı oyuncularımıza vardı. Yani takım olarak iyi işler yaptığınızda çok sayıda oyuncunuz üst sıralardaki takımlarca istenir. Bugün Alanya'dan da 5-6 oyuncu üst sıralardaki takımlarca isteniyor. Bu, iyi işler yaptığınızı gösterir."