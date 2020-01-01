Fuat Çapa yeniden Kasımpaşa'da
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Kasımpaşa'da iki hafta önce göreve başlayan İrfan Buz, kulüp yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık sonucunda istifa etmişti.
İstanbul ekibi, bu ismin yerine daha önce iki kez takımı çalıştıran Fuat Çapa ile anlaşmaya vardı.
52 yaşındaki teknik adam son olarak Ankaragücü'nde görev yapmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."