Fuat Çapa yeniden Kasımpaşa'da

İrfan Buz ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, eski teknik direktörü Fuat Çapa'yı göreve getirdi.

'da iki hafta önce göreve başlayan İrfan Buz, kulüp yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlık sonucunda istifa etmişti.

İstanbul ekibi, bu ismin yerine daha önce iki kez takımı çalıştıran Fuat Çapa ile anlaşmaya vardı.

52 yaşındaki teknik adam son olarak Ankaragücü'nde görev yapmıştı.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."