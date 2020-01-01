Fuat Çapa: Karşılaşma öncesi çok şey söylendi

Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Galatasaray maçında ortaya koydukları iyi futbola rağmen mağlup oldukları için üzüntülü olduklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce spor kamuoyunda kendilerine şans verilmediğini dile getiren Çapa, "Karşılaşma öncesi çok şey söylendi. Bugün çok fazla şansımız olmadığı yorumlandı. Bugün oynanan oyuna göre bunun böyle olmadığını çok net gördük. İlk 20 dakikada yakaladığımız net pozisyon vardı ama değerlendirmedik. Dengeli giden ilk yarının uzatma dakikalarında yaptığımız pozisyon hatasından dolayı öne geçti. İkinci devre daha istekli ve net pozisyonlara giren bir Ankaragücü vardı." diye konuştu.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un hatasında Bolingi ile girdikleri pozisyonu değerlendirememelerinin maçın kırılma anı olduğunu anlatan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Onu gole çevirebilseydik istek ve arzumuz ile güvenimiz biraz daha artacaktı. Galatasaray biraz daha risk almak zorunda olacaktı. Bizim de alanları daha iyi değerlendirme fırsatımız olacaktı. Buna rağmen geçiş oyunlarında zaman zaman olumlu geçişler yaptık ama son pasları iyi değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Fuat Çapa, müsabakada Atakan Çankaya'ya yapılan müdahaleye hakemler tarafından penaltı verilmediğini söyleyerek, "Atakan'a yapılan bir faul var. Rizespor maçında bizim aleyhimize verilen penaltı VAR'dan verilmişti. Bu pozisyonda VAR'a bile gidilmeden geçiştirildi. Bu çok üzücü. Genel olarak bize karşı kartların biraz daha cömertçe ve cesurca çekildiğini görüyorum. Hakeme baskı yapmadan veya yapılarak bu işin çözüleceğine çok fazla inanmıyorum. Bu iş bir yere kadar böyle devam edecek ve sonra yine sıkıntılar yaşanacak." şeklinde görüş belirtti.