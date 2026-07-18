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US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

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Frosinone, Napoli’den Zerbin’i transfer etti: Pescara’dan Di Nardo için son ana kadar süren görüşmeler

Frosinone

Frosinone, Zerbin’in Napoli’den geri dönüşü kesinleşti

Frosinone, Serie A’ya dönüşü göz önünde bulundurarak hazırlıklarını sürdürüyor. Lazio’dan gelen bu yeni takım, iddialı bir projeye sahip ve her pozisyonda birer iki takviye yapmak istiyor. Bu arada, Napoli ile Zerbin’in (geçen sezon Cremonese’de forma giymişti) geri dönüşü konusunda anlaşmaya vardı: transfer kesin olarak tamamlandı. Pescara ile Di Nardo için sonuna kadar süren görüşmeler devam ediyor: 1,5 milyonluk son teklif çok yüksek bulunmuştur. Adriyatik kıyısındaki kulüp, geçen sezon Serie B’de 14 gol atarak öne çıkan forveti 3 milyon civarında değerlendiriyor.

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