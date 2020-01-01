Frorin Andone'den duygusal veda
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone sezonu kapattı.
Rumen oyuncu instagram hesabından yaptığı açıklamayla sarı kırmızı taraftarlara seslendi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Andone, hedeflerine ulaşamadığı için oldukça üzgün olduğunu söyledi;
"Nasıl ve nereden başlayacağımı bile bilmiyorum ama ne hissettiğimi hepinizle paylaşmak istiyorum. Beni önemseyen, bana destek ve cesaret mesajları gönderen herkese en içten duygularımda kalpten teşekkür etmek istiyorum. Benim için sezon sona erdi. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezon geçirdim. Bu büyük kulübe gelirken aklımdaki hedeflere ulaşmadığım için üzgünüm. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı ve sakatlıklar nedeniyle futbolumu göstermemediğimi hissediyorum. Tüm bu olanlardan dolayı özür dilerim ve bu harika formayı gitip Galatasaray'ı büyük kulübü temsil etmekten dolayı ayrıcalıklı hissediyorum. Sonsuz sevgi gösterileriniz için, özellikle de şüphesiz dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösteren Galatasaray taraftarları için tekrar teşekkürler."
No sé ni cómo empezar, o por dónde empezar pero si quiero expresar lo que siento y compartirlo con todos ustedes. Toda esta gente que se ha preocupado por mi y me han mandado mensajes de apoyo y de ánimo, sois muchísimos y por eso quiero daros las gracias de corazón. Se acabó la temporada para mi, una muy difícil debido a las dos lesiones que he sufrido. Me siento frustrado por no cumplir los objetivos que tenía en mi mente al venir a este gran club, siento que he defraudado a muchísima gente y que realmente las lesiones no me han dejado mostrar todo el fútbol que llevo dentro. Lo siento por cómo ha ido todo y aunque mi paso por el @galatasaray no haya aportado muchas cosas positivas, me he sentido un privilegiado por haber vestido esta gran camiseta y representar a este gran club. Gracias de nuevo por vuestras infinitas muestras de cariño, sobretodo a los aficionados de @galatasaray que una vez más han mostrado que son sin duda uno de los mejores del mundo. Gracias 🙏