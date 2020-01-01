Frorin Andone'den duygusal veda

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Andone, Galatasaraylı taraftarlara instagram'dan veda mesajı gönderdi.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone sezonu kapattı.

Rumen oyuncu instagram hesabından yaptığı açıklamayla sarı kırmızı taraftarlara seslendi.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Andone, hedeflerine ulaşamadığı için oldukça üzgün olduğunu söyledi;

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"Nasıl ve nereden başlayacağımı bile bilmiyorum ama ne hissettiğimi hepinizle paylaşmak istiyorum. Beni önemseyen, bana destek ve cesaret mesajları gönderen herkese en içten duygularımda kalpten teşekkür etmek istiyorum. Benim için sezon sona erdi. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezon geçirdim. Bu büyük kulübe gelirken aklımdaki hedeflere ulaşmadığım için üzgünüm. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı ve sakatlıklar nedeniyle futbolumu göstermemediğimi hissediyorum. Tüm bu olanlardan dolayı özür dilerim ve bu harika formayı gitip Galatasaray'ı büyük kulübü temsil etmekten dolayı ayrıcalıklı hissediyorum. Sonsuz sevgi gösterileriniz için, özellikle de şüphesiz dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösteren Galatasaray taraftarları için tekrar teşekkürler."