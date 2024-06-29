Friedel'ın önerisiyle Beşiktaş'a sürpriz transfer

Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'in önerisiyle siyah beyazlı ekip sürpriz bir transfer hamlesinde bulundu.

Brad Friedel'dan sürpriz öneri

İtalya'da forma giyen futbolcu için girişimler başladı

Inter ve Torino da ilgileniyor

NE OLDU? Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Transferlerine hız kesmeden devam edecek olan siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim gündeme geldi.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, ABD'li orta saha oyuncusu Tanner Tessmann'ın transferi için girişimlere başladı. Geçen sezon İtalya Serie B'de Venezia forması giyen Tessmann'ı yönetim danışmanı Brad Friedel'ın tavsiye ettiği ve hem teknik heyet hem de yönetimden olumlu yanıt aldığı söyleniyor. Bunun üzerine futbolcunun kulübüyle temasa geçildi.

DAHA FAZLASI: 22 yaşındaki orta saha hem ön libero hem de merkezde forma giyerken bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 7 milyon Euro piyasa değeri olan Tessmann ile Inter ve Torino'nun da ilgilendiği söyleniyor.

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Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tessmann, geçen sezon 42 maçta forma giyerken 7 gol attı, 3 de asist yaptı. İtalyan ekibinin yanı sıra ABD'de FC Dallas ve North Texsas SC'de oynadı. Tessman, ABD Milli Takımı'yla da iki maça çıktı.