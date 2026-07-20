Frenkie de Jong ve Mikky Kiemeney ağır eleştirilerin hedefinde: 'Buna bir son verin!'

Robert Maaskant, Pazartesi akşamı “De Oranjezomer” programında, sosyal medya aracılığıyla eşlerinin performansları hakkında görüş bildiren profesyonel futbolcuların eşlerine sert eleştiriler yöneltti. Analist, bu konuda Frenkie de Jong ve eşi Mikky Kiemeney’i örnek gösterdi.

Programda, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansının ardından FIFA’dan bir teselli ödülü alan Hollanda milli takımı da gündeme geldi. Oranje, turnuvanın en sportif takımı olarak Fair Play Ödülü’nü alacak.

Bu haber, Maaskant’ın hayal kırıklığını dile getirmesine neden oldu. “Korkunç. Artık Frenkie de Jong, kız arkadaşıyla birlikte yine bir ödül kazandıklarını paylaşabilir. Bu beni gerçekten sinirlendiriyor,” dedi eski teknik direktör.

Bu yorumu, diğer masadaki konukların şaşkın tepkilerine yol açtı. Maaskant bunun üzerine, eleştirisinin genel olarak kadınlara yönelik olmadığını, ancak özellikle partnerlerinin sportif performanslarına kamuoyu önünde karıştığını düşündüğü eşlere yönelik olduğunu vurguladı.

“Bir oyuncunun partnerinden bahsediyorum, genel olarak kadınlardan değil. Beni yanlış anlamayın,” diye açıkladı. Maaskant’a göre, futbolun sportif yönü öncelikle oyuncunun kendisine aittir, yakın çevresine değil.

Analist daha sonra görüşünü daha ayrıntılı bir şekilde açıkladı. “Bir erkek futbol oynamaya başladığı anda – bu onun işi – aile olarak ona bu işi yapmasına izin vermelisiniz. Ondan sonra birbirinizle konuşmak için özel zamanınız olur.”

Maaskant’a göre, bir futbolcunun kariyeriyle ilgili her şeyi sosyal medyada paylaşmaya gerek yok. “Her şeyi sosyal medyaya koymak zorunda değilsiniz, değil mi?”



