Frenkie de Jong: Messi, WhatsApp grubumuzdan ayrılmadı

Barcelona’nın Hollandalı futbolcusu Frenkie de Jong, Lionel Messi’nin takımda kalacağını umduğunu söyledi.

Milli takım kampında Fox Sports’a açıklamalarda bulunan, Frenkie de Jong, ’nin geleceği hakkında bir fikri olmadığını ancak Arjantinli yıldızın takımda kalmasını istediğini ifade etti.

futbolcularının WhatsApp grubunda Messi’nin hâlâ olduğunu da söyleyen Frenkie de Jong, “Umarım takıma katılır. Bu konuda onu ikna edecek kişi ben değilim. Eminim birçok kişi şu sıralarda onunla konuşuyordur” dedi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yazında 'tan 75 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.