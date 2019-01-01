Frenkie de Jong: Lionel Messi gibi olmak istiyorum

Barcelona'ya transfer olan genç yıldız, henüz yeni takımına katılmamış olsa da hayallerini gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Dünyanın dev kulüplerini peşinden koşturan ve sezon sonunda 75 milyon euro karşılığında Barcelona'ya geçecek olan Frenkie de Jong, şimdiden yeni takımındaki hedeflerini düşünüyor.

21 yaşındaki genç yıldız adayı, çocukluk hayali olan Barcelona formasını giyeceği günü iple çekiyor.

Het Kontakt' a açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, "Paris Saint-Germain çok iyi bir seçenekti ama Barcelona her zaman hayalimdi. Beş yıllık sözleşme imzalamaktan çok mutluyum," dedi.

Yeni takımındaki hedeflerinden bahseden genç oyuncu, "Başarılı olursam ayrılmayı hiç düşünmem. Aynı Messi gibi," ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'da resmen yeni takımına katılacak olan De Jong, Ajax formasıyla bugüne kadar 68 resmi maçta yer aldı.