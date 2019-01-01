Frenkie de Jong: İdolüm Messi, takım arkadaşım oldu

Barcelona'nın Ajax'tan transfer ettiği genç yıldız Frenkie de Jong, Camp Nou hayallerini ve Lionel Messi hayranlığını anlattı.

, 'tan 75 milyon euro karşılığında transfer ettiği Frenkie de Jong için resmi bir tanıtım düzenledi.

22 yaşındaki Hollandalı genç yetenek, basın tanıtımının ardından transferine ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

De Jong, çocukluğundan beri Barcelona futbolcusu olmayı hayal ettiğini ifade ederek "Sonunda buraya geldiğim için çok mutluyum. Çocukken Barça'da oynamak benim için bir hayaldi. Şimdi ise burada olmak muhteşem bir his" şeklinde konuştu.

ile aynı takımda yer alacağı için duyduğu heyecanı gizleyemeyen futbolcu, şunları dile getirdi: "Camp Nou'ya ilk kez ayak basacağım anı dört gözle bekliyorum. Her zaman izleyip takip ettiğim Messi ile birlikte oynayacağım için çok sevinçliyim. İdolüm, artık takım arkadaşım olacak. Barcelona'nın oyun stilini beğeniyorum. Ajax ve Barcelona'nın oyun felsefesi birbirine çok benziyor ve bunu çok seveceğimden eminim. Barça ve her zaman özel ve güzel bir bağa sahip olmuştur. Ben de bu geleneği sürdürmeyi umuyorum. Barcelona'da oynamış en iyi Hollandalı futbolcular arasına girmek istiyorum."