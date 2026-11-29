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Frenkie de Jong, pazar öğleden sonra FC Barcelona'nın maçında sakatlanarak oyundan çıktı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Deportivo de A Coruña deplasmanındaki karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan dikkat çekici bir anın ardından değiştirilmek zorunda kaldı. Teknik direktör Hansi Flick, durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Barcelona, Estadio Riazor'da nispeten rahat bir galibiyete doğru ilerliyor gibiydi. Lamine Yamal, Dani Olmo ve Raphinha'nın golleri konuk ekibi 3-1 öne taşımış, ev sahibi adına ise Pierre-Emerick Aubameyang fileleri havalandırmıştı.

Ancak 65. dakikada De Jong için işler ters gitti. Hollanda milli takım oyuncusu, top yakınında değilken görünüşte sıradan bir anın ardından birden çimlere oturdu.

De Jong hızla ayağa kalktı, ancak kısa süre içinde devam edemeyeceğini belli etti. Değişiklik isteyen orta saha oyuncusu, sahayı hafifçe aksayarak terk etti.

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De Jong'un görüntülerini Ziggo Sport'ta yorumlayan Richard van Iterson, "Yine aynı sıkıntı olmasın," dedi. "Elbette ne söylediğinize dikkat etmelisiniz ama bir an oturdu, sonra ayağa kalktı ve pek iyi görünmüyordu."

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Flick, De Jong ve Eric García'yı kenara alıp Andreas Christensen ile Jules Koundé'yi oyuna soktu. Değişiklikten kısa süre önce orta sahadan savunmanın merkezine geçmiş olan eski Ajax oyuncusu De Jong, oyundan çıktıktan sonra çok geçmeden soyunma odasına gitti.

Flick, maçın ardından İspanyol basınına "Frenkie de Jong'un baldırında bir sorun var. Sanırım yine sakatlandı, evet," dedi. "Harika bir oyuncu ve geri dönmesine sevinmiştik ama şimdi bekleyip görmemiz gerekecek."

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Yeni bir sakatlık, bu sezon zaten aylarca sahalardan uzak kalan De Jong için özellikle kötü haber. Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nın ardından dizinin iç yan bağındaki yırtık nedeniyle üç aydan fazla forma giyememişti.

De Jong, bu diz sakatlığı nedeniyle Barcelona ve Hollanda milli takımının toplam 14 maçını kaçırdı. Milli takım formasını 71 kez giyen oyuncu, son milli maç döneminde hafif bir kalça sakatlığı da yaşadı ve Almanya'ya karşı 5-0 kaybedilen maçta oynayamadı.