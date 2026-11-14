Frenkie de Jong, Hollanda Milli Takımı kampından derhal ayrılıyor

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Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Frenkie de Jong'un Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında forma giyemeyeceğini cumartesi günü açıkladı. Yunanistan karşısında alınan tarihi 7-0'lık galibiyetin ardından hafif şikayetleri bulunan orta saha oyuncusu, tedbir amacıyla Almanya maçı için Berlin'e götürülmeyecek.

KNVB, gelişmeyi cumartesi öğleden sonra resmî kanallarından duyurdu. Federasyona göre pazartesi günü oynanacak Almanya maçı De Jong için erken; oyuncu bu nedenle grup aşamasının son karşılaşmasında görev alamayacak.

Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernández, orta saha oyuncusunun yerine başka birini çağırmamaya karar verdi. Böylece Hollanda, pazartesi akşamı saat 20.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda başlayacak maç için Almanya'ya 23 oyunculuk kadroyla gidecek.

De Jong'un kadrodan çıkması, cuma akşamı Yunanistan karşısında Brian Brobbey ve Virgil van Dijk'tan da yararlanamayan Xavi için yeni bir aksilik oldu. Her iki oyuncu da kulüp futbolundan tam olarak zinde gelmemişti. De Jong, Yunanistan maçında kaptanlık pazubendini Van Dijk'tan devralmıştı.

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Dolayısıyla Hollanda, pazartesi günü cuma günkü kaptanından yoksun olacak. De Jong, Johan Cruyff Arena'da Yunanistan'ı etkileyici bir oyunla mağlup eden ilk 11'de yer almıştı. Yunanistan, henüz 18. dakikada 3-0 geriye düşmüştü. Almanya karşısında Hollanda'nın kaptanlığını Denzel Dumfries'in yapması bekleniyor.

Gelecek maçlar GER UEFA Nations League A 14:45 NED

Gol perdesini Crysencio Summerville açarken Tijjani Reijnders hat-trick yaparak maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Jurriën Timber da millî takımdaki ilk iki golünü atarak özel bir gece yaşadı. Son sözü ise yedinci golü kaydeden Donyell Malen söyledi.

Hollanda, bu tarihi galibiyetle Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme yarışında büyük avantaj elde etti. Gruptaki önceki sonuçlar nedeniyle Almanya maçının tur için önemi neredeyse kalmadı: Hollanda, 13 farklı yenilgiyi bile göze alabilecek durumda.