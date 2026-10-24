Frenkie de Jong: "Bana yönelik eleştiriler hep öyle bir anda geliyor ki..."

Frenkie de Jong, Real Madrid ile oynanacak El Clásico öncesinde Barcelona'daki durumuna ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Uzun süren sakatlık döneminin ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Hansi Flick'in takımındaki yerini yeniden kazanma mücadelesi veriyor. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, Ziggo Sport ile yaptığı röportajda forma rekabeti, hedefleri ve son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuştu.

De Jong, Hollanda Milli Takımı'yla katıldığı Dünya Kupası'nda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı. Barcelona'nın maç kadrosuna dönen orta saha oyuncusu şimdi süre alabilmek için mücadele ediyor. Rodri'nin gelişiyle birlikte Barcelona'nın orta sahasındaki rekabet bu sezon özellikle yoğun. Eski Ajax oyuncusu, "Rekabet çok büyük ama bu, durumu benim için daha da ilginç kılıyor" dedi.

Buna rağmen De Jong, yeterince süre alacağına inanıyor. Orta saha oyuncusu, "Benim de o kadroda yerim olduğunu düşünüyorum ve orada oynayabileceğimi hissediyorum. Kiminle oynayacağım benim için pek fark etmiyor" dedi. De Jong, topla sık sık buluşmak istediği için en çok altı veya sekiz numara pozisyonunda oynamayı tercih ediyor.

De Jong'un Barcelona'da bir büyük hedefi daha var: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. "Kariyerimde bunu henüz başaramadım. Bu çok büyük bir hedef, bir hayal, bir arzu" diyen Hollandalı oyuncu, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kaliteye sahip olduğunu düşünüyor. Ancak eleme turlarında ayrıntıların ve biraz da şansın belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

De Jong şimdilik öncelikle sahalara dönüşüne odaklanmış durumda. Bu dönüş, pazar günü Real Madrid'e karşı oynanacak El Clásico'da gerçekleşebilir. Dünya Kupası'nda yaşadığı diz sakatlığı başlangıçta ciddi görünmese de sonunda onu aylarca sahalardan uzak tuttu. Real Betis ve Paris Saint-Germain maçlarında yeniden kadrodaydı ancak teknik direktör Flick onu henüz oyuna sokmadı.

De Jong ise artık maçlarda oynamaya hazır olduğunu düşünüyor. "Antrenmanlarda hazır olduğumu gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım pazar günü yeniden maçta süre alabilirim" dedi. Uzun süre sahalardan uzak kalması, kendisini Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı formasıyla oynarken gören Barcelona taraftarları arasında da eleştirilere yol açtı.

De Jong bu eleştirilerin nedenini anlıyor ancak tekrar eden bir duruma da dikkat çekiyor: "Bana yönelik en çok eleştiri ya da en çok olumsuz ses, her zaman sahada olmadığım, futbol oynayamadığım dönemlerde ortaya çıktı. Şimdi de öyle oldu ve bunun nedenini çok iyi anlıyorum. Taraftarları çok iyi anlıyorum; beni milli takımda oynarken görüyorlar ama destekledikleri takımda göremiyorlar."