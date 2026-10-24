Kompany, perşembe günü fenalaşmasının ardından birkaç gün daha hastanede kalacak ve haftalarca Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün başında olamayacak. Breisgau'da Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala ve Min-Jae Kim de kadroda yer almıyor. Kompany'nin yerine görev yapan Aaron Danks'ın elinde yalnızca "eksik bir kadro" var. Yine de bu kadroda çok sayıda kaliteli oyuncu bulunuyor.

Danks, Kompany'nin yokluğunda cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Kim'in de oynayamayacağını doğruladı. Kim'in çarşamba günü FC Arsenal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında "kas zorlanması" yaşadığını söyledi. Kim bu nedenle devre arasında oyundan alınmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla stoper ikilisini büyük olasılıkla Dayot Upamecano ve Jonathan Tah oluşturacak.

Kimmich ise babasının ölümü nedeniyle takımdan uzak kalmaya devam ediyor. Danks, "Hâlâ ailesinin yanında ve şu anda zor bir dönemden geçiyor. İhtiyacı olan tüm zamanı ona tanıyoruz" dedi. Orta sahada, Arsenal maçında olduğu gibi Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof görev yapabilir.

Arsenal karşısında oyuna girip daha sonra çıkan Diaz, kas demeti yırtığıyla mücadele ediyor. Dört ila altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kas lifi yırtığının ardından Jamal Musiala hâlâ yeniden forma girmeye yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. Ancak ekim sonuna kadar geri dönmesi hâlâ mümkün.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

BVB maçına kimler hazır olacak? Bayern Münih'te birçok oyuncunun durumu belirsiz

Hücumdaki umutlar böylece Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Lennart Karl'a bağlanmış durumda. Sol bek Nathaniel Brown da sezon başında olduğu gibi ihtiyaç duyulan bölgede görev alabilir.

Freiburg maçının ardından Bayern Münih, hafta içinde DFB-Pokal'da mücadele edecek. 1. FC Magdeburg, çarşamba günü son şampiyonu ağırlayacak. Bir sonraki cumartesi ise BVB ile kritik bir karşılaşma oynanacak.