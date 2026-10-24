24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALAFP
Tim Ursinus
Çeviri:

Freiburg'da eksik kadro: Bayern Münih bir oyuncunun daha forma giyemeyeceğini açıkladı

Bundesliga
Freiburg - Bayern Münih
Freiburg
Bayern Münih
V. Kompany
M. Kim
J. Kimmich
J. Musiala
L. Diaz

Bayern Münih, pazar günü SC Freiburg deplasmanında yalnızca teknik direktörü Vincent Kompany’den yoksun kalmayacak. Birden fazla oyuncu da forma giyemeyecek. Yardımcı antrenör Aaron Danks, cumartesi günü bir başka eksik daha olduğunu açıkladı.

Kompany, perşembe günü fenalaşmasının ardından birkaç gün daha hastanede kalacak ve haftalarca Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün başında olamayacak. Breisgau'da Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala ve Min-Jae Kim de kadroda yer almıyor. Kompany'nin yerine görev yapan Aaron Danks'ın elinde yalnızca "eksik bir kadro" var. Yine de bu kadroda çok sayıda kaliteli oyuncu bulunuyor.

Danks, Kompany'nin yokluğunda cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Kim'in de oynayamayacağını doğruladı. Kim'in çarşamba günü FC Arsenal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında "kas zorlanması" yaşadığını söyledi. Kim bu nedenle devre arasında oyundan alınmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla stoper ikilisini büyük olasılıkla Dayot Upamecano ve Jonathan Tah oluşturacak.

Kimmich ise babasının ölümü nedeniyle takımdan uzak kalmaya devam ediyor. Danks, "Hâlâ ailesinin yanında ve şu anda zor bir dönemden geçiyor. İhtiyacı olan tüm zamanı ona tanıyoruz" dedi. Orta sahada, Arsenal maçında olduğu gibi Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof görev yapabilir.

Arsenal karşısında oyuna girip daha sonra çıkan Diaz, kas demeti yırtığıyla mücadele ediyor. Dört ila altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kas lifi yırtığının ardından Jamal Musiala hâlâ yeniden forma girmeye yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. Ancak ekim sonuna kadar geri dönmesi hâlâ mümkün.

BVB maçına kimler hazır olacak? Bayern Münih'te birçok oyuncunun durumu belirsiz

Hücumdaki umutlar böylece Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Lennart Karl'a bağlanmış durumda. Sol bek Nathaniel Brown da sezon başında olduğu gibi ihtiyaç duyulan bölgede görev alabilir.

Freiburg maçının ardından Bayern Münih, hafta içinde DFB-Pokal'da mücadele edecek. 1. FC Magdeburg, çarşamba günü son şampiyonu ağırlayacak. Bir sonraki cumartesi ise BVB ile kritik bir karşılaşma oynanacak.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin