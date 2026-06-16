Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına hazırlanan takımının kadrosunu açıkladı.

Fransız milli takımı, Irak ve Norveç'in de yer aldığı 9. gruptaki maçlar kapsamında, New York'taki New Jersey Stadyumu'nda Senegal milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu karşılaşma, 2002 Güney Kore-Japonya Dünya Kupası'nın açılış maçında iki takımın karşılaştığı anıları canlandırıyor. O maçta Senegal, o dönem şampiyon olan Fransa'yı 1-0 yenerek büyük bir sürpriz yaratmıştı. Fransa'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mike Maignan

Defans: Dayot Upamecano - Jules Koundé - William Saliba - Theo Hernández

Orta saha: Aurélien Tchouaméni - Adrien Rabiot

Forvet: Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé - Michael Olise - Désiré Doué

Senegal teknik direktörü Bab Thiao da takımının kadrosunu açıkladı. Kadro şu şekilde:

Kaleci: Édouard Mendy

Defans: Kalidou Koulibaly - Krépin Diatta - Moussa Niakaté - El Hadj Malick Diouf

Orta saha: Idrissa Gaye - Lamine Camara - Pape Gaye

Forvet: Sadio Mané - Nicolas Jackson - Ismaïla Sarr