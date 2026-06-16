Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçına hazırlanan takımının kadrosunu açıkladı.
Fransız milli takımı, Irak ve Norveç'in de yer aldığı 9. gruptaki maçlar kapsamında, New York'taki New Jersey Stadyumu'nda Senegal milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.
Bu karşılaşma, 2002 Güney Kore-Japonya Dünya Kupası'nın açılış maçında iki takımın karşılaştığı anıları canlandırıyor. O maçta Senegal, o dönem şampiyon olan Fransa'yı 1-0 yenerek büyük bir sürpriz yaratmıştı. Fransa'nın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Mike Maignan
Defans: Dayot Upamecano - Jules Koundé - William Saliba - Theo Hernández
Orta saha: Aurélien Tchouaméni - Adrien Rabiot
Forvet: Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé - Michael Olise - Désiré Doué
Senegal teknik direktörü Bab Thiao da takımının kadrosunu açıkladı. Kadro şu şekilde:
Kaleci: Édouard Mendy
Defans: Kalidou Koulibaly - Krépin Diatta - Moussa Niakaté - El Hadj Malick Diouf
Orta saha: Idrissa Gaye - Lamine Camara - Pape Gaye
Forvet: Sadio Mané - Nicolas Jackson - Ismaïla Sarr