Fransız yıldız Yamal'a yanıt verdi: Maç sosyal medyada oynanmayacak

Fransa Milli Takımı oyuncusu Warren Zaier Emre, Dünya Kupası yarı finalinde iki takım arasında oynanacak beklenen maç öncesinde, İspanya ile karşılaşmanın medya ya da sosyal medya üzerinden değil, saha içinde sonuçlanacağını vurguladı ve Les Bleus’un hiçbir rakipten korkmadığını belirtti.

Zayer Emre, “AT&T” Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında, Dünya Kupası finaline yükselecek takımı belirleyecek olan İspanya milli takımıyla oynanacak beklenen maçla ilgili son gelişmeler hakkında konuştu.

Emre, İspanya’nın üstünlüğüne dair Niko Williams ve Lamine Yamal’ın açıklamaları hakkında şunları söyledi: "Ne düşündüklerini bilmiyorum. Biz Fransa milli takımıyız ve kimseden korkmuyoruz. Kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Fikirlerini ifade edebilirler, ancak bunun bir anlamı yok. Maç sosyal medyada ya da basında oynanmaz, yarın sahada oynanacak."

Adrien Rabiot hakkında ise Fransız yıldız şunları söyledi: “Onunla konuşmuyorum, çünkü çok içine kapanık biridir. Ancak diğer oyuncuların oyun tarzını analiz etmeye ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. O olağanüstü bir oyuncu ve büyük bir futbolcunun sahip olması gereken tüm özelliklere sahip. Ondan ilham almaya çalışıyorum.”

Euro 2024 yarı final karşılaşmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Biz tamamen farklıyız. Son iki yılda pek çok değişiklik oldu. Bu maçlardan ders çıkarıyoruz. Hazırız ve İspanya’yı yenip Euro’daki yenilgimizin intikamını almak istiyoruz, ancak bunu başarmak için tam konsantrasyon içinde olmalıyız."

Lamine Yamal ve Nico Williams’ın rakiplerin İspanya’dan korkması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin ise şunları söyledi: “Açıkçası, söylenenleri okumuyorum. Paris Saint-Germain ile karşılaşmamızdan önce de aynı sözler tekrarlanmıştı. Biz kendimize odaklanıyoruz ve maçı düşünüyoruz, basında çıkan açıklamaları değil.”

Fransa’nın İspanya’dan korkup korkmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Futbol bir takım oyunudur ve İspanya büyük bir milli takımdır, biz de öyle. Lamine harika bir oyuncu, top sürme yeteneği var ve çok hızlı, ancak Lamine’den bahsetmeden önce İspanya milli takımının tamamından bahsetmeliyiz.”

Turnuvaya katılan en genç oyunculardan biri olmasıyla ilgili olarak gülümseyerek şunları söyledi: “Çok gurur duyuyorum. Sahada geçirdiğim her dakikadan keyif alıyorum, ancak basın toplantı salonunda geçirdiğim dakikalardan aynı derecede keyif almıyorum.”

Lamin Yamal hakkında ise şunları söyledi: “Hepimiz onun futbol yeteneklerini biliyoruz. Mükemmel bir milli takım, ancak bizim de güçlü yanlarımız var. İspanya milli takımının oyun stilini durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Dünyanın en iyi iki milli takımıyla karşılaşma konusunda ise şunları söyledi: “Kolay bir maç olmadı. Mükemmel bir futbol sergilememiz gerekecek. Bu bir yarı final maçı ve herkes finale çıkmak istiyor. Geri adım atmayacağız ve elimizden gelen en iyi futbolu oynayacağız.”

Mariano Rajoy’un “Fransa milli takımında Fransız yok” yazdığı açıklamalarına ilişkin ise şunları söyledi: “Maalesef o makaleyi okumadım. Farklı kökenlerden ve ırklardan oyuncularımız var. Biz bir bütünüz ve önemli olan tek şey budur.”

Ardından şöyle devam etti: “Hepimiz Kylian Mbappé’yi tanıyoruz. O, seçkin bir oyuncu. Üç kez maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı ve bu tür durumlarda kendini çok rahat hissediyor. İspanya’ya karşı kaybetmeyi sevmez ve kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Bizi zafere taşıyacak planı çok iyi bilen bir grubumuz var.”

Şöyle devam etti: “İspanya’nın birçok avantajı var, özellikle de topu ele geçirdiğinde. Biz ise yüksek hızımız ve bire bir mücadelelerdeki azmimizle öne çıkıyoruz. Yarınki maça odaklandık ve hedefimiz kazanmak.”

Son olarak şunları söyledi: “Genç bir takımız, ancak kadromuzda daha önce büyük maçlar oynamış, deneyimli ve olgun oyuncular da bulunuyor. Finale çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”