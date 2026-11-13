Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Adrien Rabiot, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci hafta mücadeleleri kapsamında perşembe akşamı Milano'daki San Siro Stadı'nda İtalya'ya 3-1 yenilmelerinin ardından takımının performansını eleştirdi.

Reklam

Rabiot, Fransa Milli Takımı'nın iyi bir ilk yarı oynadığını ancak maçı erken bitirebileceği fırsatları harcadığını, bunun ardından İtalya Milli Takımı'nın Horozlar'ın hatalarından yararlanarak skoru kendi lehine çevirdiğini değerlendirdi.

Orta saha oyuncusu, maçın ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Çok güzel bir ilk yarı oynadık ve birçok fırsat yarattık. Bence maçı bitirip öldürebilirdik."

Şöyle devam etti: "İlk şutlarında gol attılar. Bu İtalyanları çok iyi tanıyorum, onlara bir kırıntı bırakırsan onu alırlar. Bazı anlarda gereğinden fazla oyuncuyla öne çıkıyorduk ve bazı dönemlerde bunun bedelini bize ödettiler."

Ayrıca oku

Cucurella Alman taraftarlara: Hata yapan hakem, ben değilim!

Reklam Reklam

Liverpool'un eski yıldızı: Arnold, Bayern Münih'e transfer olmalı

Related Topics

Rabiot bu noktanın üzerinde yeniden durarak şöyle dedi: "Gereğinden fazla oyuncuyla öne çıkıyorduk ve İtalya, en küçük hatamızın bile bedelini bize nasıl ödeteceğini bildi."

Rabiot, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin sakatlıkları nedeniyle olmaması dolayısıyla, İtalya karşısında uluslararası kariyerinde ilk kez Fransa Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandını taşıdı.

Reklam

Karşılaşma, Fransız milli oyuncunun Milan ile maçlarını oynadığı stat olması dolayısıyla çok iyi tanıdığı San Siro Stadı'nda oynandı.

Fransa maça güçlü başlamış ve 10. dakikada Michael Olise'nin golüyle öne geçmişti, ancak İtalya 26. dakikada Francesco Pio Esposito aracılığıyla beraberliği yakaladı.

Reklam

İkinci yarıda Davide Frattesi 63. dakikada İtalya'yı öne geçiren golü kaydetti; ardından Pio Esposito, kardeşi Sebastiano Esposito'nun aynı yarının daha erken bir anında bir penaltı kaçırmasının ardından, 75. dakikada penaltıdan üçüncü golü ekledi.

Bu sonuçla İtalya Milli Takımı puanını 10'a yükselterek A Grubu'nun zirvesinde Fransa ile eşitlendi ve ikili averaj sayesinde onun önüne geçti; Zinedine Zidane ise Fransa Milli Takımı'nın başına geçtiğinden bu yana ilk yenilgisini aldı.

Reklam

İtalya Milli Takımı, 5 Mayıs 1962'de Floransa kentinde Fransa'yı 2-1 yendiği günden bu yana, kendi sahasında Fransa'ya karşı herhangi bir galibiyet elde edememişti.

1962'deki o tarihi karşılaşmada Fransa Milli Takımı 28. dakikada Jean-Claude Piumi aracılığıyla öne geçmiş, ardından İtalyan Jose Altafini 47 ve 51. dakikalarda art arda iki gol kaydederek ev sahiplerine galibiyeti kazandırmıştı.

Reklam

O tarihten bu yana iki milli takım İtalya topraklarında birçok kez karşı karşıya gelmiş, ancak Azzurri galibiyeti tekrarlamayı başaramamıştı; nihayet 64 yıl sonra perşembe akşamı bu tılsımı bozdu.

Fransa, San Siro Stadı'na yaptığı son ziyarette, Kasım 2024'te, yine UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında 3-1'lik sonuçla galibiyet elde etmişti.