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Fransız yargısından Ashraf Hakimi'ye "tecavüz davasında" şok karar

Fas - Gabon
Fas
Gabon
Africa Cup of Nations Qualification
Paris Saint-Germain - Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
1. Lig
A. Hakimi
Fas
Gabon
Fransa

Davada önemli gelişme


Paris Saint-Germain'in yıldızı Faslı Ashraf Hakimi, tecavüz suçuyla itham edildiği davaya ilişkin resmi bir kararın açıklanmasının ardından bugün çarşamba günü büyük bir şok yaşadı.

2023 yılına dayanan olaylarda bir genç kadın tarafından tecavüzle suçlanan Paris Saint-Germain savunmacısı, geçtiğimiz haziran ayında verilen ve kendisini yargılanmak üzere mahkemeye sevk eden kararı temyize götürmüştü.

 Ancak Fransız yargı sistemindeki en yüksek mahkeme, temyiz başvurusunu sonunda reddederek yargılanmasının önünü açtı.

"Foot Mercato" sitesine göre, ülkenin en yüksek mahkemesi olan Fransa Yargıtayı bugün çarşamba günü, Ashraf Hakimi'nin Hauts-de-Seine ilindeki ceza mahkemesinde yargılanacağını teyit etti.

Yargıtay nezdinde davacının avukatı olan Bertrand Périer, AFP ajansının aktardığı bir açıklamada şunları söyledi: "Yargıtay, kabulünü haklı çıkaracak ciddi gerekçeler bulunmadığı görüşüyle Ashraf Hakimi'nin temyiz başvurusunu reddetti."

 Bu karar, oyuncunun mahkûmiyeti anlamına gelmiyor; zira bu husus, yetkili ceza mahkemesindeki yargılaması sırasında ele alınacak.

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