Fransa adaleti, Kylian Mbappé ile eski kulübü Paris Saint-Germain arasındaki Fransız futbol tarihinin en uzun ve en çarpıcı hukuki mücadelesine, Real Madrid yıldızının Paris kulübü yönetimine karşı açtığı "manevi taciz" davasını reddederek kesin olarak perdeyi indirdi.

"L'Équipe" gazetesi bugün cuma günü, Mbappé'nin eski kulübünü psikolojik baskı uygulamak ve iş yerinde taciz etmekle suçladığı davanın, yeterli delil bulunmaması nedeniyle Fransız mahkemeleri tarafından reddedildiğini ortaya koydu.

Gazeteye göre, oyuncunun avukatları davayı geciken alacakları etrafındaki hukuki mücadelenin ortasında açmış, ardından geri çekmişti; ancak savcılık soruşturmayı bağımsız olarak sürdürdü.

Buna rağmen, soruşturma hâkimleri geçtiğimiz mayıs ayında, "davacının kendisi davayı desteklemediği için işlemlere devam etmenin imkânsız olduğu" gerekçesiyle davayı ilerletmemeye karar verdi.

Bu davanın kökleri 2022-2023 sezonunun başlangıcına dayanıyor; Paris Saint-Germain yönetimi, Mbappé'nin sözleşme uzatma maddesini devreye sokmayı reddetmesinin ardından onu ilk takımdan çıkarıp dışlanan oyuncularla antrenman yapmaya zorlama kararı almıştı.

Mbappé o dönemde kulüp yönetimini, sözleşmesinin bitiminde onu ücretsiz kaybetmekten korkarak kendisini ya sözleşmeyi yenilemeye ya da büyük bir bedel karşılığında ayrılmaya zorlamakla suçlamıştı.

Bu durum, teknik direktör Luis Enrique'nin ilk yılında müdahale edip onu ana kadroya geri döndürmesinden önce haftalarca sürdü. Oyuncu sezonu tamamladı ve ardından 2024 yazında bonservissiz transferle Real Madrid'e gitti.

Anlaşmazlığın diğer tarafında ise Paris Saint-Germain, oyuncunun maaşının ve primlerinin bir kısmını, bunu Başkan Nasser el-Khelaifi ile ilk takıma geri dönmesi karşılığında yaptığı sözlü bir anlaşmanın parçası sayarak alıkoydu. Bu durum Mbappé'yi, mayıs 2025'te manevi taciz şikâyetini de içeren kapsamlı bir hukuki kampanya başlatmaya itti.

Ancak oyuncu, iş mahkemesinin sözleşmesel anlaşmazlıkta kendisini haklı bulması ve Paris Saint-Germain'i geciken alacaklar olarak 61 milyon euro ödemeye mahkûm etmesinin ardından sonunda taciz davasını geri çekmeye karar verdi. Bu karar, Paris kulübünün temyize gitmemesiyle kesin ve nihai hâle geldi.

Bu son kararla, iki taraf arasındaki tüm hukuki anlaşmazlıklar resmen kapanıyor ve 2017'de Mbappé'nin Monaco'dan Paris'e tarihin en pahalı ikinci transferi olarak 180 milyon euro karşılığında geçmesiyle başlayan hikâye sona eriyor. Bu süreçte kulübün tarihi gol kralı olan Mbappé, Real Madrid forması altında kariyerinde yeni bir sayfa açmadan önce kulüple birlikte 7 Fransa Ligi şampiyonluğu kazandı.



