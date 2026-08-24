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Bart DHanis

Çeviri:

Fransız medyası, Mika Godts’un Paris Saint-Germain’deki ilk maçına sert eleştiriler yöneltti

Fransız basını, Mika Godts’un Paris Saint-Germain’deki ilk maçını sert şekilde değerlendirdi. Hücum oyuncusu, Stade Rennes ile 2-2 berabere kalınan maçta iyi bir izlenim bırakmadı.

Godts, iki hafta önce Ajax’tan 52 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. Belçikalı kanat oyuncusu, PSG ile 2031 yılı ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Sol kanat oyuncusu, pazar akşamı PSG’nin sezon açılışında maça yedek kulübesinde başlamak zorunda kaldı ancak devre arasında oyuna girdi. Kvicha Kvaratskhelia’nın yerine dahil oldu.

Devre arasında Paris ekibi Rennes karşısında zaten 2-0 gerideydi ancak Godts ve Ferran Torres’in oyuna girmesiyle takım yine eşitliği yakalamayı başardı. İspanyol oyuncu iki gol attı ve böylece skoru 2-2 olarak belirledi.

Bu nedenle Torres, Fransız gazetelerinde büyük övgü alırken Godts ise henüz ikna edemedi. Foot Mercato, KRC Genk altyapısından yetişen oyuncuya performansı için 4 verdi.

“İlk top temasında zaten ofsayttaydı. Cesaretsiz oynadı, Rennes savunmasını zorlamadı ve bir şut fırsatını harcadı”, ifadeleriyle değerlendirmede bulundu.

Yerel gazete Le Parisien de ikna olmadı. Onlar da Godts’a yine geçer notun altında bir puan verdi (5).

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