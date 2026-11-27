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Fransız basını, cuma sabahı NEC kalecisi Gonzalo Crettaz’ın Stade Rennes karşısındaki performansını övgüyle karşıladı. Arjantinli kaleci, yaptığı kurtarışlarla takımının 3-1’lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

NEC, perşembe akşamı Stade Rennes karşısında etkileyici bir 3-1’lik galibiyet aldı. Dick Schreuder’in takımı, Goffertstadion’da Bryan Linssen’in golüyle kısa sürede öne geçti.

Stade Rennes kısa süre sonra eşitliği sağladı ve skor uzun süre 1-1’de kaldı.

NEC, bitime on dakika kala maçı lehine çevirmeyi başardı. Tjaronn Chery, Clement Bischoff’a yapılan faulün ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

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Birkaç dakika sonra Bischoff, yakın köşeye çektiği ve direğin iç kısmına çarparak ağlara giden sert şutuyla maçın sonucunu belirledi.

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Ancak maçın yıldızı golcülerden biri değil, NEC’in kalecisiydi. Ouest-France, sekiz kurtarış yapan Crettaz’ı maçın oyuncusu seçti.

Yerel yayın organı, “Maçın oyuncusu. İkinci yarıda Lepaul (45+1), Nagida (48), Cissé (55), yine Lepaul (60) ve Al-Tamari’nin (73) şutlarında yaptığı kurtarışlarla NEC’i ayakta tuttu” diye yazdı.

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Yerel Rennes Infos Autrement da Crettaz’ın performansını öne çıkardı: “Çok iyi bir form grafiği sergileyen Arjantinli kaleci, takımını ayakta tuttu.”

Maxifoot da Crettaz’ı sahanın en iyisi olarak gördü: “Maçın oyuncusu: Gonzalo Crettaz. Gerçek bir duvar.”