Fransız gazeteciden Diomande yorumu: Real Madrid taraftarı olsaydım kendimi aptal gibi hissederdim

Fransız gazeteci Walid Acherchour, Real Madrid'in genç Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi transfer etme girişimlerine dair söylentileri eleştirerek, özellikle bu olası transferin Vinicius Junior ya da Michael Olise'nin yerini doldurmak amacıyla yapılması durumunda beklentilerin altında kaldığını savundu.

Fransız "RMC" radyosundaki "After Foot" programına katıldığı sırada cumartesi akşamı konuşan Acherchour şöyle dedi: "Eğer bir Real Madrid taraftarı olsaydım, 150 milyon euroluk Olise'den 120 milyon euroluk Diomande'ye geçiş için, birileri beni aptal yerine koyuyor derdim. Malda bir hata var."

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Acherchour ayrıca, bu tür transferlerin özellikle Real Madrid'de beklenen seviyeye ulaşmak için henüz yeterli garantiye sahip olmayan oyunculara büyük meblağlar harcandığında, kraliyet kulübünün taraftarları için mantıksız görünebileceğini ekledi.

Acherchour'un bu yorumu, Real Madrid'i Leipzig'in kanat oyuncusu Yan Diomande'yi transfer etmekle ilişkilendiren haberlerin gölgesinde geldi. Bu sırada, 2027 yazında sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesine yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle Vinicius Junior'un geleceği hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Alman gazeteci Florian Plettenberg, Real Madrid'in Diomande yarışında Paris Saint-Germain'in önüne geçtiğini, taraflar arasında bugün yeni temaslar yaşandığını belirtmişti.

Buna karşılık Fransız kulübü oyuncuyla anlaşma girişimlerinde ısrarcı olmaya devam ederken, Real Madrid Leipzig ile anlaşmaya varmak için hamlelerini yoğunlaştırıyor ve Alman kulübüyle doğrudan görüşmelere çoktan başladı.







