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Fransız basını, Désiré Doué'nin çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Mika Godts'un önümüzdeki aylarda Paris Saint-Germain'de daha fazla süre almasını bekliyor. Ancak kışın bir hücum oyuncusunun transfer edileceğini de öngörüyor.

Geçtiğimiz cumartesi Doué için işler tamamen ters gitti. Fransız hücum oyuncusu, OGC Nice karşısında 3-2 kazandıkları maçta sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Çapraz bağından sakatlanan Doué, önümüzdeki aylarda rehabilitasyon görecek. Kvicha Kvaratskhelia da sakat olduğu için Godts artık daha fazla süre alabilir.

Geçen yaz Ajax'tan 45 milyon avroya transfer edilen Belçikalı hücum oyuncusu, Fransa'nın başkentinde şimdilik her seferinde yedek rolüyle yetinmek zorunda kalıyor.

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RMC Sport'a göre bu durum yakında değişecek. "Yetenek konusunda kesinlikle bir eksiği yok. Son dönemdeki form yükselişi olumlu bir işaret ve özellikle de sol kanat en sevdiği pozisyon olduğu için onun lehine işliyor."

"Yetenekleri var. O pozisyonda başarıya giden açık bir yolu var" diyen yorumcu Walid Acherchour da bunu doğruluyor. "Godts bu pozisyon için doğal bir aday ancak önümüzdeki haftalarda tartışmayı kesin olarak sonlandıracak kadar güven vermiş değil."

Başta L’Équipe olmak üzere diğer Fransız medya kuruluşları ise PSG'nin kışın bir alternatif transfer edeceğini düşünüyor. "Kvaratskhelia'nın sakatlığından sonra durumu kendi kadrolarıyla telafi edebilmişlerdi, ancak artık transfer piyasasına yönelecekler."

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Le Parisien'e göre kulüp, AS Monaco'dan Paris Brunner veya Eli Kroupi Jr.'ı ideal alternatifler olarak görüyor ancak PSG bu kış çok fazla harcama yapmak istemiyor.

Fransız basınında Ferran Torres de sol kanat için bir seçenek olarak gösteriliyor. İspanyol oyuncu kariyerinde daha önce de birçok kez bu pozisyonda oynadı. Ousmane Dembélé de burada oynayabilir.