Fransız basınında TÜRKİYE yankıları

A Milli Takım'ın dünya şampiyonunu 2-0 yendiği maçın Fransız medyasındaki yankıları...

'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 'yı 2-0 yendiği karşılaşma, Fransız basınında yankı uyandırdı.

>> Spor yazarlarından Türkiye - Fransa maçı reaksiyonları

L'Equipe gazetesinin manşetinde, "Aklı başka yerde." ifadesi kullanıldı. Hücumdaki oyuncuların bireysel performanslarının yetersizliğinden ve Fransız futbolcuların durgunluğundan bahsedilen haberde, net bir yenilgi yaşayan Fransa Milli Takımı'nın liderliği Türkiye'ye bıraktığı vurgulandı. Gazetenin haberinde, "Fransa'dan endişe verici bir performans. Hücumcuların verimsiz, savunmacıların sönük performansından sonra Türkiye'ye 2-0 ile boyun eğen 'Maviler', rakibine tarihinde ilk kez yenildi." yorumu yapıldı.

"Fransızlar, Türk hamamında boğuldu." başlığı atılan Le Figaro'nun maç yazısında, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba gibi yıldız futbolcuların performansı eleştirildi. Haberde, "Fransız futbolcular, yaklaşık 40 bin taraftarın izlediği maçta mücadele etmekten kaçar gibiydi. Anadolu topraklarında taraftarların sersemletici ıslıklarıyla uyuşan Fransızların kalesi iki golle sarsıldı." ifadelerine yer verildi.

Foot Mercato'nun internet sitesinde, "Türkiye'den Fransa'ya tokat." başlığına yer verilirken "Sergilenen bu performansla Fransa'nın mağlubiyeti kaçınılmazdı. Türkiye, oyunun her alanında üstündü. Kaleye isabetli şut atamayan dünya şampiyonu, grup birinciliğini devretti." şeklinde görüş belirtildi.

Le Monde gazetesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki atmosfere vurgu yapılarak, "Türkiye, durgun Fransa karşısında emin adımlarla galibiyete ulaştı. Taraftarlarının tezahüratlarıyla oyunu domine eden Türkiye, galibiyet serisi yakalayarak liderliği ele geçirdi. İki devrede de aynı ritimle oynayan Türkiye'ye direnen tek isim, takımın kaptanı ve kalecisi Hugo Lloris oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

France Football'un internet sitesinde ise Fransa'nın performansı "korkunç" olarak nitelendirilerek, "Türkiye, fiziksel gücü, azmi, organize savunması ve hücum performansıyla haklı bir galibiyet alarak liderliği elde etti. Fransa, 90 dakika boyunca baskı altındaydı. Türkiye, bu zaferle EURO 2020'ye katılma yolunda büyük avantaj yakaladı." denildi.