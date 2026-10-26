Mika Godts, pazartesi günü Paris Saint-Germain formasıyla kalitesini ilk kez gerçek anlamda gösterdi. Ajax'tan gelen hücum oyuncusuna daha önce şüpheyle yaklaşan Fransız basını da performansından etkilendi.

Sonradan oyuna giren Godts, bir gol ve bir asistle Olympique Lyon karşısında alınan 2-0'lık galibiyette başrol oynadı. PSG, bu sonucun da katkısıyla Fransa'da liderliği ele geçirdi.

L’Équipe, "PSG, yedeklerden gelen oyuncular (Mayulu ve Godts, ed. notu) sayesinde lider" başlığını attı. Gazete, Belçikalı oyuncunun golünü de övdü: "Sert şutuyla kaleci Dominik Greif'e hiçbir şans tanımadı."

Foot Mercato ise Godts'un PSG'nin maçı lehine çevirmesinde oynadığı role dikkat çekti: "Belçikalı oyuncu hemen etkisini gösterdi. Önce yüksek temposuyla, ardından etkinliğiyle mükemmel bir giriş yaptı ve PSG formasıyla ilk golünü attı."

Godts'u daha önce sert biçimde eleştiren Le Parisien, özellikle Kvhicha Kvaratskhelia'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle bu maçın oyuncu için bir dönüm noktası olmasını bekliyor. Yerel gazete, "Bu, Mika Godts'un gerçek anlamda bir PSG oyuncusu haline geldiği gece olabilir" ifadeleriyle yazısına başladı.

"Bu, yeni gelen bir oyuncunun iz bırakıp rakiplerini şaşkına çevirdiği an. Désiré Doué, Aralık 2024'te Red Bull Salzburg'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında bir gol ve bir asistle kırmızı-mavili formayla adını ölümsüzleştirmişti. Şimdi tarih tekerrür ediyor. Üstelik Lyon'un o dönemki Avusturyalılardan daha güçlü olması da gayet mümkün."

Le Parisien şöyle devam etti: "Şu anda sakat olan oyuncular, yokluklarının takımda çok iyi telafi edildiğini ve aralarında giderek daha fazla öne çıkan Mika Godts'un da bulunduğu yeni isimlerin kadroya katıldığını görecek. Yeni takım arkadaşları, pazartesi akşamı PSG'nin anahtarlarını şimdiden ona teslim etti."