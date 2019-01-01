Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet

Galatasaray forması giyen Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na çağrıldı.

'ın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Milli Takımı'na davet edildi.

Fransa Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7-10 Eylül tarihlerindeki Arnavutluk ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.

'nin de bulunduğu H Grubu'nda mücadele eden Fransa, Galatasaray'ın 'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Nzonzi'yi milli takıma davet etti.

Fransa Milli Takımı'na davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Hugo Lloris ( ), Alphonse Areola ( ), Mike Maignan ( )

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Savunma: Lucas Digne ( ), Leo Dubois (Olympique ), Lucas Hernandez ( ), Aymeric Laporte ( ), Clement Lenglet ( ), Raphael Varane ( ), Kurt Zouma ( ), Benjamin Pavard (Bayern Münih)

Orta Saha: Steven Nzonzi (Galatasaray), Corentin Tolisso (Bayern Münih), Paul Pogba ( ), Blaise Matuidi ( ), Moussa Cissoko (Tottenham)

Forvet: Wissam Ben Yedder ( ), Kingsley Coman (Bayern Münih), Nabil Fekir ( ), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann ( ), Nanitamo Ikone (Lille), Thomas Lemar (Atletico Madrid)