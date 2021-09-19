Fransa'da taraftarlar yine sahaya girdi, bir facia ucuz atlatıldı
Nice'in Marsilya ile oynadığı ve yarıda kalan karşılaşmanın üzerinden bir aydan kısa bir süre geçmesinin ardından, Ligue 1 başka bir saha işgaline tanık oldu.
Lens ile Lille arasındaki kuzey derbisinde patlayan taraftar şiddeti nedeniyle karşılaşma ev sahibi taraftarların saha girmesinin ardından gecikmelere maruz kaldı.
İki rakip 45 dakikalık gergin bir oyundan sonra ilk yarıyı 0-0 berabere tamamlarken taraftarların atışmaları devre arasında başka bir boyuta taşındı.
Ne oldu?
Stade Bollaert-Dellelis'de devre arasında bir grup Lens ultras taraftarı Lille taraftarlarıyla yaşadıkları gerginlik üzerine sahaya girdi ve Lille taraftarlarının olduğu bölüme doğru koşmaya başladılar. Gerginliğin Lille taraftarlarının ev sahibi taraftarlara attığı yabancı maddelerden dolayı ortaya çıktığı öğrenildi.
Yaklaşık yarım saatlik bir gecikmeye sebep olan ve güvenlik güçlerinin müdahele ettiği olaylar kontrol altına alındı. Yaralanan taraftarların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Editörün Seçtikleri
İkinci yarıda yeni transferi Przemyslaw Frankowski'nin 74. dakikada attığı golle öne geçen Lens üstünlüğünü maç sonuna dek devam ettirdi ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.