Fransa'da müthiş iddia: Paris SG Thomas Tuchel'i kovacak!

Almanya ve Fransa basınları beklenmedik bir haberle çalkalanıyor. Paris SG Noel dönüşü, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak.

ve basınları güne flaş bir gelişmeyle başladı.

Önce Almanya'da Bild tarafından yazılan, ardından Fransa'da L'Equipe tarafından onaylanan bilgiye göre Thomas Tuchel, yönetimi tarafından çok yakında kovulacak. Teknik direktör, önceki gece maçının ardından kulübün sportif direktörü Leonardo ile görüştü ve zirveden böyle bir karar çıktı. Habere göre gelişme Noel dönüşü resmileşecek ve Alman teknik direktör, 2021 yılının başlangıcından itibaren yedek kulübesinde oturamayacak.

Bu kararda Paris Saint-Germain'in önceki sezonlarını aratan lig performansının önemli bir etken olduğu belirtiliyor. Paris ekibi puan durumunda ve 'in bir puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Tablodaki yeri fena olmasa da alınan sonuçlar pek iç açıcı değil. Tuchel'in öğrencileri, zirvedeki rakipleri ile son bir ayda oynadıkları maçlarda pek varlık gösteremedi. 13 Aralık'ta Lyon'a 1-0 yenilen Paris Saint-Germain, 20 Aralık gününde de Lille ile golsüz berabere kaldı. Fransız ekibi, 6 Ocak gününe kadar sahaya çıkmayacak. Tuchel'in o güne kadar görevinden ayrılması bekleniyor.

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Tuchel ile Leonardo arasındaki ilişkinin geçen sezon bozulduğu iddia ediliyordu. Hatta Brezilyalı sportif direktörün, İtalyan teknik direktör Massimilano Allegri de dahil olmak üzere çok sayıda teknik direktör ile görüştü vurgulanmıştı.

Tuchel, Ağustos ayında Fransız ekibini Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran ilk teknik direktör olmuştu. Alman teknik direktör, Fransız ekibiyle son 2.5 sezonda 131 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 96 galibiyet elde etti. Ayrıca kulübün müzesine iki şampiyonluğu ve iki Fransa Süper Kupa'sı ekledi.

Öte yandan Tuchel'in alternatifleri de şekillenmeye başladı. İlk iki sırada Allegri veya Motta var. Ayrıca RMC Radio'nun verdiği bilgiye göre Mauricio Pochettino de adaylar arasında...