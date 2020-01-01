Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı

Lorient karşısında müthiş bir performansa imza atan milli futbolcu, Fransa basınından tam not aldı.

Fransız medyasının dilinde son dönemlerin yükselen yıldızı Yusuf Yazıcı var.

formasıyla çıktığı son beş resmi maçta 10 gole direkt katkı sağlayan (8 gol 2 asist) Yusuf Yazıcı, bu sezon ikinci kez bir lig maçında ilk 11'de yer aldı ve harika bir oyun ortaya koydu.

Milli futbolcu, Lorient karşısındaki 2 gol 1 asistlik performansıyla 4-0'lık galibiyetin mimarı olurken Fransız medyası kendisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Ülkenin dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe, Yusuf'u maçın adamı seçerken " 'nde hat-trick'lerin adamı, Lorient karşısında duble yaptı ve Luiz Araujo'nun golünde de asiste imza attı. Lille'in galibiyetinin mimarı 23 yaşındaki Türk milli oyuncuydu. Bir aydır durdurulamıyor." sözlerini kullandı.

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Foot Mercato, maçı özetlediği haberinde "Lille ve Yusuf Yazıcı, Lorient'i boğdu" başlığını kullandı ve Yusuf Yazıcı'nın her şeyi doğru yaptığı bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

Maxi Foot'un maç raporunda "Kuzey ekibi bir kez daha devasa bir performansla 2 gol atıp 1 asist yapan Yusuf Yazıcı'ya bel bağladı" yorumu yapıldı. Maçın adamı seçilen Yusuf'a 10 üzerinden 9 puan veren site, "Motive olmuş bir Yusuf Yazıcı'nın önderliğinde Lille, rakibini ısırdı." derken, milli yıldızı şu sözlerle övdü:

"Çok basit. Bir Yusuf Yazıcı var, bir de diğerleri. Türk oyuncu, 'a karşı gösterdiği performanstaki gibi muazzamdı. San Siro'da hat-trick yapan 'un eski futbolcusu bu maçta iki gol attı ve bir asist yaptı. Ama dahası diğer yaptıklarıydı. Her zaman topla iyi katetti, takım arkadaşlarına kilit paslar attı, rakip savunmayı sürekli presle bunalttı. Stratosferik bir oyun oynadı. Bu momentumla devam ederse onu gölgede bırakmak çok zor olacak. Büyük keyif."

France Info'nun "Yusuf Yazıcı bir kez daha parladı" başlığıyla verdiği haberde ise şunlar dile getirildi:

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"Yusuf Yazıcı'nın Milan'a yaptığı hat-trick'ten sonra - üç haftada Avrupa Ligi'nde yaptığı ikinci hat-trick idi - Lille kaptanı Jose Fonte 'Yusuf mu? Yusuf demek Avrupa Ligi demek!' sözlerini kullanmıştı. Pazar günü Lorient karşısındaki performansıyla, artık, Yusuf Yazıcı demek demek. Türk oyuncu iki gol atıp bir asist yaptığı maçta Lorient'in sonunu getirdi. Kulübün tüm kulvarlardaki en golcü oyuncusu olan Yusuf, artık Lille'in vazgeçilmez bir oyuncusu olarak görünüyor."

So Foot'un maç haberinde "Yusuf ve Lille, Lorient'i geçti" ifadeleri yer alırken, Trabzonspor'un eski yıldızı için "Türk oyuncunun ipleri eline aldığı tek lig Avrupa Ligi değil." sözleri kullanıldı.

Lille, 26 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Milan'la, 29 Kasım'da Ligue 1'de ile karşılaşacak.